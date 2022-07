Francja w pełni zrenacjonalizuje giganta energetycznego EDF

Francuska premier Elisabeth Borne ogłosiła, że francuskie państwo przejmie pełną kontrolę nad firmą, w której obecnie posiada 84 procent udziałów.

- Potwierdzam, że Francja zamierza przejąć 100 procent kapitału EDF - oznajmiła premier Elisabeth Borne, przemawiając w Zgromadzeniu Narodowym.

EDF zmaga się od pewnego czasu z problemami finansowymi. Koszty nowych projektów nuklearnych we Francji i w Wielkiej Brytanii przekroczyły budżet firmy, a do tego doszła konieczność przeprowadzenia remontów starzejących się reaktorów.



Połowa reaktorów we Francji jest w tym momencie wyłączonych z użytku. Przedsiębiorstwo zostało również dotknięte przez rządowe regulacje nakazujące mu sprzedaż energii konkurencji po obniżonych cenach, kiedy ceny prądu rosły.



EDF szacuje, że spadek produkcji energii doprowadziły do strat rzędu 18,5 miliarda euro, a jej sprzedaż ze zniżką będzie kosztować 10,2 miliarda euro. Zadłużenie giganta wzrosło w tym roku do 40 procent, przekraczając 61 miliardów euro.

Czytaj także: Francja: energetyka jądrowa uzależniona od importu uranu z czterech krajów

Renacjonalizacja EDF była zapowiadana przez prezydenta Emmanuela Macron już w 2021 roku. Macron chce, by firma stała się głównym filarem nowych, ogromnych inwestycji w reaktory jądrowe.



Borne nie zdradziła, jak będzie wyglądać przejęcie przedsiębiorstwa. Może to odbyć się za pomocą specjalnej ustawy, albo poprzez wykupienie udziałów od udziałowców mniejszościowych.



EDF istnieje of 1946 roku i jest odpowiedzialny za produkcję energii elektrycznej. Do 2004 roku był w pełni państwowy, później jednak część akcji wprowadzono na giełdę. Teraz ponownie jego wyłącznym właścicielem stanie się państwo.