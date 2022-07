Francja zaczyna zaciskać pasa, wszyscy muszą oszczędzać prąd

W końcu czerwca w gazecie "Journal du Dimanche" szefowie trzech największych koncernów energetycznych: EDF, TotalEnergies i Engie zaapelowali do firm i całego społeczeństwa o oszczędność i rozważną konsumpcję energii w okresie wakacyjnym, żeby nie zabrakło jej w zimie. W ostatnią niedzielę 84 przedstawicieli francuskiego biznesu opublikowało manifest dotyczący działań na rzecz bezpieczeństwa socjalnego i konkurencyjności gospodarki.

Kryzys surowcowy wymusza zmianę strategii i zastąpienie działań doraźnych długofalową polityką gospodarczą

W dobie kryzysu energetycznego nie wolno zapominać o celach klimatycznych.

Obywatele nie mogą być wyłącznie obciążani kosztami gospodarki czasów wojny.



26 czerwca szefowie trzech największych francuskich koncernów energetycznych: EDF, TotalEnergies i Engie opublikowali apel skierowany do obywateli, firm, ale także do rządu, mający na celu wprowadzenie pilnych ograniczeń w zużyciu energii elektrycznej. Francja od kilku miesięcy ma poważne problemy z bieżącym bilansowaniem dostaw prądu, ponieważ ze względu na kłopoty techniczne i bieżące remonty reaktorów niemal połowa elektrowni atomowych jest wyłączona z produkcji. Dodatkowo utrzymująca się od końca kwietnia tego roku upalna pogoda powoduje braki w zaopatrzeniu w wodę do chłodzenia reaktorów.

Chcąc utrzymać poziom dostaw energii elektrycznej uruchomiono bloki wykorzystujące jako paliwo gaz ziemny. Tymczasem strona rosyjska ograniczyła dostawy gazu do europejskich odbiorców o ponad połowę i obecnie zapasy w podziemnych magazynach są na poziomie zaledwie około 40 procent i w obliczu zbliżającego się sezonu grzewczego może się okazać, że zabraknie surowca do produkcji energii, stąd apele o oszczędności i jej racjonalne zużycie.

Francuska gospodarka musi zacząć oszczędzać surowce

Niejako idąc za ciosem, w ostatnią niedzielę w "Journal du Dimanche" 84 przedstawicieli francuskiego biznesu opublikowało manifest pod znamiennym tytułem "Zbiorowy wybór". Teraz już nie tylko wypowiadają się specjaliści z branży energetyczno-paliwowej, ale także bankowcy, specjaliści z branż nowych technologii, ubezpieczeń, przemysłu spożywczego podnoszą sprawę podjęcia publicznej dyskusji na temat rozwiązań łagodzących skutki kryzysu zaopatrzenia w surowce energetycznego.

- Zrównoważony rozwój musi zacząć uwzględniać podział na wartość godziwą dla biznesu, a przy okazji trzeba przyjąć założenie, że społeczeństwo nie powinno być pokrzywdzone w tej sytuacji i paradoksalnie płacić najwyższą cenę wprowadzanych zmian. Trzeba także myśleć o konkurencyjności gospodarki, bowiem właśnie teraz mamy do czynienia ze zmianą postrzegania wartości w globalnym podziale pracy - czytamy w manifeście ekonomicznym.

- Gdy mówimy o strategii firm i pomocy obywatelom, trzeba na nowo opracować założenia gospodarki obiegu zamkniętego i wykorzystania surowców z recyklingu. Relokacja dostaw ograniczy koszt zużywanego paliwa, ekonomia użytkowania oznacza potrzebę zmniejszenia zakupów w zamian na naprawę zepsutego sprzętu, eliminację zbędnych opakowań. Wszystko łącznie wpisuje się z projekt dbałości o redukcję CO2 i innych gazów cieplarnianych wynikających z porozumień paryskich. Oszczędna gospodarka szybciej i zdecydowanie taniej wypełni cele klimatyczne - piszą przedstawiciele biznesu.

Konieczne jest dofinansowanie projektów energooszczędnych, prowadzenie na szczeblach korporacyjnych ciągłej analizy kosztów i możliwości zastępowania surowców pierwotnych ich ekologicznymi substytutami. Dla zwykłych konsumentów, ale także małych i średnich powinna zostać uruchomiona infolinia oraz internetowy program poradnictwa pod kątem krótko- i długoterminowych inwestycji pozwalających ograniczyć konsumpcję gazu ziemnego, energii elektrycznej i paliw.

Cele klimatyczne i finansowe są tak samo ważne

Cele finansowe do tej pory rozmijały się do tej pory z celami społecznymi i klimatycznymi. Dlatego podczas zaplanowanego na koniec sierpnia spotkania w ramach Letniego Forum Francuskich Pracodawców (Medef) zaprezentowany zostanie publicznie program dotyczący działań na rzecz niezależności od dostaw surowców pod tytułem "Zbiorowy wybór dla Francji".

Gdyby te sytuacje odnieść do Polski, to można odnieść wrażenie, że u nas dyskusja na podobne tematy dotyczy wyłącznie utrzymania wykorzystania węgla brunatnego i kamiennego w miksie energetycznym oraz pilnego poszukiwania dostawców gazu ziemnego na potrzeby Baltic Pipe.