Francja zamyka swoją najstarszą atomówkę

Po 43 latach został wyłączony pierwszy z dwóch reaktorów w najstarszej elektrowni jądrowej we Francji, w Fessenheim. Obecnie siłownie atomowe odpowiadają za około 50 proc. produkcji energii we Francji.

- 43-letni reaktor został odłączony od zasilania w sobotę około 2 w nocy, w "bardzo wzruszającym momencie" poinformował koncern energetyczny EdF

Drugi reaktor ma zostać zamknięty pod koniec czerwca, a cały kompleks przestanie działać do 30 czerwca. W elektrowni pracują dwa reaktory wodne ciśnieniowe o mocy brutto 920 MW każdy.



Jest to pierwsza elektrownia jądrowa, która zostanie zamknięta na podstawie planu Macrona.



Chciałby on, aby za kilka lat atomówki dawały około 50 proc. energii.



Lokalne media podały, że około 100 osób zebrało się w piątek wieczorem w miasteczku Fessenheim, by protestować przeciwko zamknięciu zakładu, który zapewnia około 2 tys. miejsc pracy w regionie.

Za zamknięciem elektrowni były Niemcy (elektrownia lezy kilometr od granicy) i Szwajcaria (20 kilometrów od Bazylei). Problem w tym, że zakład jest słabo zabezpieczony przed trzęsieniami ziemi. Tymczasem te mogą tam występować.

Elektrownie węglowe mają zostać zamknięte we Francji do 2022 roku w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.