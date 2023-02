Francuska grupa rozpoczyna w Polsce budowę dużych farm słonecznych

Qair Polska w pierwszym kwartale 2023 r. rozpocznie budowę trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 120 MW. Docelową grupę odbiorców stanowić mają duże przedsiębiorstwa, które zakupią energię z tych farm w ramach wieloletnich umów cPPA.

Inwestycje będą zlokalizowane w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Docelową grupę odbiorców energii będą stanowić duże przedsiębiorstwa, które zakupią energię odnawialną w ramach wieloletnich umów cPPA.

Generalnym wykonawcą inwestycji będzie firma Onde, firma SPIE Elbud Gdańsk odpowiada za wykonanie Głównego Punktu Odbioru w Golczewie, natomiast ZPUE dostarczy instalacje do farm w Rokietnicy i Pakości.

Największa inwestycja o powierzchni 113 hektarów i mocy 80 MW powstanie w Golczewie (woj. zachodniopomorskie). Elektrownia będzie produkowała rocznie około 87 700 MWh zielonej energii, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb około 48 tysięcy gospodarstw domowych.

Elektrownia Golczewo to jedna z największych elektrowni słonecznych w Polsce i pierwsza tak duża inwestycja Qair w Polsce powstająca bez aukcyjnego systemu wsparcia. Zostanie zbudowana ze 150 tysięcy paneli fotowoltaicznych.

Farma słoneczna będzie obiektem dydaktycznym dla sektora rolniczego

Elektrownia w Rokietnicy (woj. wielkopolskie) powstanie we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda. Poza funkcją energotwórczą, projekt będzie stanowił bazę dydaktyczną dla wykładowców i studentów uczelni.

Na części inwestycji zostaną zamontowane jednoosiowe trackery z linią obrotu wschód - zachód. Położenie paneli będzie podążać za promieniami słonecznymi, zwiększając efektywność produkcji energii.

Elektrownia zajmie powierzchnię 35 hektarów. Roczna produkcja energii odnawialnej osiągnie poziom około 36 270 MWh, co pozwoli na dystrybucję energii do ok. 20 tysięcy gospodarstw domowych.

Trzecia elektrownia fotowoltaiczna będzie zlokalizowana w gminie Pakość (woj. kujawsko-pomorskie). Zajmie powierzchnię 12 hektarów. Moc obiektu wyniesie 10 MW, co umożliwi zaspokojenie energetycznych potrzeb mieszkańców średniego miasta, np. Rawicza.

Całość energii będzie sprzedawana w kontraktach dwustronnych

- Rozpoczynamy budowę pierwszego w historii naszej firmy w Polsce portfela inwestycji, z których energia elektryczna będzie w całości sprzedawana w ramach umów corporate PPA bez systemów wsparcia. To produkt, który możemy indywidualnie dopasować do zapotrzebowania na zieloną energię ze strony dużych i energochłonnych biznesów, które o zakupach czystej energii myślą w perspektywie wieloletniej. To także ważny moment dla firm, które dążą do zero emisyjności i stabilizacji kosztów w dłuższym terminie, co z kolei może redukować presję inflacyjną przenoszoną na konsumentów. – mówi Krzysztof Wojtysiak, prezes Qair Polska.

W skali dekady energia odnawialna z trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy 120 MW pozwoli na redukcję emisji dwutlenku węgla o około 1.10 milionów ton.

Generalnym wykonawcą inwestycji będzie firma Onde, która została wyłoniona na drodze przetargu. Trójmiejska firma SPIE Elbud Gdańsk odpowiada za wykonanie Głównego Punktu Odbioru w Golczewie, natomiast ZPUE dostarczy instalacje do elektrowni w Rokietnicy i Pakości.

Qair Polska jest częścią francuskiej grupy Qair inwestującej w 19 krajach, na czterech kontynentach. Grupa działa na polskim rynku od 2015 roku. Qair Polska zatrudnia obecnie ponad 80 specjalistów, posiada portfel aktywów wiatrowych i fotowoltaicznych obejmujący: 258 MW projektów w pełni operacyjnych, 245 MW w fazie realizacji oraz ponad 2.5 GW na wczesnym etapie rozwoju.

Qair Polska uczestniczy także w procesie uzyskiwania pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku.