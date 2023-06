EDF, spółka energetyczna, która została w całości przejęta przez państwo francuskie i usunięta z giełdy, podpisała 10-letni kontrakt z aluminiową firmą Trimet France.

Jak wskazuje Reuters, umowa przewiduje, że EDF dostarczy Trimet France energię o wartości 22 TWH od 2024 roku i zostanie formalnie podpisana w poniedziałek 26 czerwca.

Pod koniec 2022 roku rząd rozpoczął wykup 16 proc. udziałów w EDF, których jeszcze nie posiadał.

Jak zaznacza Reuters, państwo francuskie wydało około 10 miliardów euro (10,9 miliarda dolarów), żeby przejąć pełną kontrolę nad zadłużonym operatorem największej floty elektrowni jądrowych w Europie.

Wykup był częścią odnowionego planu prezydenta Emmanuela Macrona na energię jądrową, który obejmuje budowę co najmniej sześciu nowych reaktorów w nadchodzących latach.

Electricite de France zajmuje się produkcją i dostawą energii elektrycznej we Francji. Firma znajduje się w pierwszej trójce największych producentów energii elektrycznej na świecie i niedawno ustępowała tylko China Energy Investment.

Trimet opracowuje, produkuje, przetwarza, odlewa i sprzedaje nowoczesne, aluminiowe produkty. Obsługuje i zaopatruje cały branżowy łańcuch wartości sektora aluminium w produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb. Jako producent aluminium pierwotnego i pochodzącego z recyklingu, oferujeklientom szerokie portfolio produktowe. Zakres ten waha się od ciekłego aluminium do drutu aluminiowego, od walcowanych wlewków i kęsów do wytłaczania, po stopy odlewnicze.