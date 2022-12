Francuski gigant wierzy w Polskę. Stawia na wiatraki na morzu i wodór

Nasze partnerstwo z KGHM ma charakter strategiczny. Wspólnie chcemy zbudować farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim o mocy 2 GW - mówi Kamil Kobyliński, dyrektor TotalEnergies do spraw morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

TotalEnergies i KGHM chcą wspólnie zrealizować jeden duży projekt o mocy 2 GW lub dwa mniejsze projekty morskich farm wiatrowych.

Kamil Kobyliński ocenia, że Polska może być jednym z czołowych europejskich eksporterów towarów i usług na rynek offshore.

TotalEnergies chce być w piątce największych na świecie producentów energii ze źródeł odnawialnych.

W kwietniu 2022 r. TotalEnergies i KGHM podpisały umowę partnerską dotyczącą udziału na zasadzie 50/50 w przetargu polskiego rządu na rozwój przybrzeżnych projektów wiatrowych.

- Naszym podstawowym modelem, który powielamy na całym świecie, jest realizacja projektów z wiodącymi, lokalnymi partnerami. W Polsce chcemy rozwijać się także w sektorze elektromobilności, magazynowania energii oraz produkcji zielonego wodoru - mówi Jesper Rosenkrans, dyrektor generalny w TotalEnergies Polska.

Jeden duży projekt wiatrowy na 2 GW lub dwa mniejsze

Jak tłumaczy, w Polsce docelowym partnerem miało być silne, polskie przedsiębiorstwo, najlepiej hurtowy odbiorca energii, świadomy wyzwań transformacji energetycznej i chcący brać w niej czynny udział.

- KGHM to drugi co do wielkości w Polsce odbiorca energii, z przemyślaną i realizowaną strategią transformacji, umacniający i tak już wyjątkową pozycję finansową. Dla nas jest to idealny partner, gwarantujący bankowalność projektu i wielowymiarowe wsparcie w jego realizacji - dodaje Kamil Kobyliński, dyrektor TotalEnergies do spraw morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Jak wyjaśnia, w pierwszym kroku TotalEnergies i KGHM chcą wspólnie zrealizować jeden duży projekt o mocy 2 GW lub dwa mniejsze projekty morskich farm wiatrowych, które będą stanowić podstawę do dalszego rozwoju łańcucha wartości opartego na energetyce odnawialnej, czyli elektrolizy zielonego wodoru.

- To podstawowy cel do osiągnięcia do końca 2030 r. Pozwoli nam to zabezpieczyć własne potrzeby naszego partnera w zakresie energii elektrycznej. Będzie też bazą dla kolejnych inwestycji, które będziemy realizować równolegle, m.in. magazynów energii i instalacji do produkcji zielonego wodoru - zapowiada Kamil Kobyliński.

Wielkoskalowe źródła odnawialne i produkcja zielonego wodoru

Jak ocenia, gospodarka przyszłości będzie oparta m.in. na wielkoskalowych źródłach odnawialnych, wytwarzających tanią energię dla systemu i zintegrowanych z hubami energetycznymi oraz instalacjami do produkcji zielonego wodoru.

Przy tych projektach TotalEnergies chce współpracować także z innymi polskimi firmami.

- Nawiązaliśmy już współpracę z licznymi polskimi instytucjami edukacyjnymi, firmami, dostawcami oraz podmiotami zatrudniającymi specjalistyczną kadrę w Polsce. W ramach tego programu podpisaliśmy dziesiątki umów i listów intencyjnych, które po udzieleniu nam pozwoleń zostaną uruchomione w ramach projektu oraz przekształcone w wiążące umowy i kontrakty - informuje Kamil Kobyliński.

Zapewnia, że TotalEnergies chce korzystać z polskiego łańcucha dostaw, zdając sobie sprawę, że pomoże to w realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale w dłuższej perspektywie również zagranicą.

- Polska może być jednym z czołowych europejskich eksporterów towarów i usług na rynek offshore. Na tym założeniu opiera się również nasza oferta na polski rynek offshore. Chcemy współpracować z szerokim gronem - od szkolnictwa po wykonawców, z udziałem lokalnych instytucji - aby zbudować zrównoważony łańcuch dostaw dla poszczególnych części pakietów realizacji projektów - podkreśla Kamil Kobyliński.

Inwestycje w morskie farmy wiatrowe w Polsce to ważna część strategii grupy

- Mocno zwiększyliśmy w ostatnich latach nasze inwestycje w odnawialne źródła energii, w efekcie czego moc zainstalowana tych źródeł w TotalEnergies osiągnęła poziom 16 GW. Nasze ambicje daleko wykraczają poza te liczby. Jednym ze strategicznych celów jest osiągnięcie 100 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych w tej dekadzie. Jesteśmy przekonani, że realizacja tego celu pozwoli nam stać się jednym z pięciu największych producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na świecie - zapowiada Jesper Rosenkrans.

Chcąc osiągnąć te cele, TotalEnergies planuje do 2030 r. inwestycje wartości kilkuset miliardów złotych.

Grupa planuje inwestycje także w innych segmentach. TotalEnergies jest jednym z największych na świecie producentów i dystrybutorów gazu LNG, wielkoskalowych systemów bateryjnych do magazynowania energii, zaangażował się także w projekty produkcji zielonego wodoru. W całej Europie można znaleźć ładowarki do samochodów elektrycznych TotalEnergies.

- Mamy w planach wprowadzenie szerokiego spektrum tych działań również do Polski. Jesteśmy długoterminowym inwestorem w transformację energetyczną Polski. Nie tylko jako deweloper projektów energetyki odnawialnej, ale także uczestnik całego łańcucha przemiany polskiej gospodarki w nowoczesny, zeroemisyjny system naczyń połączonych, zbudowany polskimi kadrami, z udziałem polskich dostawców i usługodawców - przekonuje Jesper Rosenkrans.