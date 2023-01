Francuskiemu rządowi nacjonalizacja giganta energetycznego idzie jak po grudzie

Chociaż w ramach wezwania ogłoszonego przez rząd francuski na skup akcji koncernu energetycznego EDF przekroczony został próg 90 procent, to jednak do zakończenia procesu droga jest jeszcze daleka.

Renacjonalizacja energetycznego giganta przebiega dużo wolniej niż zakładał rząd francuski.

Akcjonariusze mniejszościowi nie chcą się zgodzić na przymusowy wykup akcji po 12 euro.

Dopiero w drugiej połowie roku EDF przejdzie pod pełną kontrolę państwa.

W obliczu poważnych problemów z zaopatrzeniem w energię elektryczną produkowaną przez EDF rząd francuski podjął decyzję o konieczności przejęcia zarządzania w spółce przez państwo. Kryzys energetyczny, który dotknął kraj w okresie upalnego lata w 2022 roku, tylko uwypuklił, jak wielkie problemy stoją przed całą branżą energetyczną.

W obliczu problemów z produkcją energii z atomu rząd francuski zaproponował renacjonalizację EDF

W okresie największego zapotrzebowania na energię elektryczną brakowało w systemie kilku tysięcy megawatów, ponieważ ponad 20 reaktorów atomowych, ze względu na prace konserwacyjne, ale także z powodu usuwania uszkodzeń w awaryjnym systemie bezpieczeństwa chłodzenia, było wyłączonych z eksploatacji.

Odnosząc się do tych problemów w lipcu ubiegłego roku premier Elisabeth Born ogłosiła decyzją o renacjonalizacji EDF. W chwili podania tej informacji do publicznej wiadomości rząd wraz z państwowym funduszem inwestycyjnym dysponowali pakietem 83,9 procent akcji.

W kolejnych tygodniach analizowano kilka wariantów przeprowadzenia operacji wycofania spółki z paryskiej giełdy, aż w końcu największe poparcie znalazła strategia ogłoszenia wezwania skierowanego do akcjonariuszy mniejszościowych.

Ogłoszona cena wyniosła 12 euro za akcję zwykłą, co oznaczało wzrost o 53 procent wobec ostatniego notowania przed wezwaniem. Dla drobnych akcjonariuszy, zwłaszcza tych, którzy otrzymali akcje w ramach programu pracowniczego, proponowana cena była za niska i nie do przyjęcia.

Cena ogłoszona w wezwaniu na 12 euro dla wielu akcjonariuszy mniejszościowych była zbyt niska

Mimo tych zastrzeżeń rozpoczęły się przygotowania do całej operacji, na którą rząd francuski miał przeznaczyć ponad 9,7 miliarda euro. W tym celu zmieniona została ubiegłoroczna ustawa budżetowa. Ogłoszono nawet w połowie listopada minionego roku zawieszenie notowań EDF, aby wyciszyć emocje.

Nie na wiele się to zdało. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami wezwanie miało trwać do 22 grudnia, a pełne rozliczenie transakcji miało zostać przeprowadzone do końca 2022 roku. Tak się jednak nie stało i dopiero 23 stycznia 2023 roku przekazana została informacja, że państwo przekroczyło 90 procent kapitału spółki, co oznacza poziom 92,7 procent głosów realizowanych z kapitału.

Jednak jeszcze w grudniu 2022 roku grupa akcjonariuszy mniejszościowych, skupiona w stowarzyszeniu byłych i obecnych pracowników EDF, wniosła do sądu administracyjnego skargę związaną z przymusowym wykupem akcji. Sprzeciwiają się oni całkowitej renacjonalizacji spółki.

W opublikowanym 24 stycznia oświadczeniu akcjonariusze mniejszościowi przekazali, że otrzymali ze strony ministerstwa gospodarki i finansów, który w imieniu rządu francuskiego prowadzi ten projekt, zapewnienie, iż ogłoszenie przymusowego wykupu nie będzie miało miejsca, dopóki sąd gospodarczy nie rozpatrzy złożonej wcześniej skargi.

Odwołanie dotyczące podstaw prawnych przejęcia EDF przez państwo musi zostać rozpatrzone nie później niż do 2 maja tego roku.

Te przedłużające się formalne procedury odsuwają w czasie podjęcie strategicznych decyzji dotyczących zakończenia naprawy uszkodzonych reaktorów, przygotowania do budowy 8 małych reaktorów typu SMR oraz szerszego zaangażowania się spółki w produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

Cały czas trzeba też pamiętać, że ustalenie w minionym roku limitu cen w handlu hurtowym energią oraz prace remontowe w elektrowniach doprowadziły do powstania gigantycznego zadłużenia szacowanego na koniec 2022 roku na około 65 miliardów euro. Otwarte więc pozostaje pytanie, w jaki sposób, po przejęciu EDF przez państwo, ten dług zostanie spłacony?