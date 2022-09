Francuzi chcą budować morskie farmy wiatrowe w Polsce

W Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) odbyło się spotkanie wicepremiera Jacka Sasina z ambasadorem Francji Frédéricem Billetem oraz przedstawicielami grupy Total Energies.

Jak podał resort aktywów, tematem spotkania była współpraca polsko-francuska w zakresie energetyki i rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym morskiej energetyki wiatrowej.

Uczestnicy spotkania rozmawiali również o możliwym wsparciu, jakie firma Total Energies mogłaby udzielić Polsce w umacnianiu jej bezpieczeństwa energetycznego.

Merci Monsieur le vice-Premier ministre @SasinJacek pour cette rencontre très fructueuse. | Dziękuję Panie Wicepremierze za owocne spotkanie. https://t.co/pzsqLnqQz0 — Frédéric Billet 🇫🇷🇪🇺 (@Amb_Francji) September 21, 2022

Total Energies rozwija już portfel projektów przybrzeżnych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ponad 10 GW, z czego 2/3 to elektrownie mocowane do dna, a 1/3 to elektrownie pływające. Projekty te są zlokalizowane w Wielkiej Brytanii (projekt Seagreen, Outer Dowsing, Erebus, ScotWind), Korei Południowej (projekt Bada), na Tajwanie (projekt Yunlin), we Francji (projekt Eolmed) i w Stanach Zjednoczonych (projekt New York Bight).

Spółka została również zakwalifikowana do udziału w konkurencyjnych przetargach w USA, Wielkiej Brytanii i Francji, a także weźmie udział w przetargu w Norwegii.

W kwietniu 2022 r. Total Energies i KGHM Polska Miedź podpisały umowę partnerską dotyczącą udziału na zasadzie 50/50 w przetargu polskiego rządu na rozwój przybrzeżnych projektów wiatrowych.

