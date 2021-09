Francuzi chcą przejąć atomowy oddział amerykańskiego koncernu

Francuski koncern energetyczny EDF i amerykański gigant General Electric poinformowały, że prowadzą rozmowy na temat przejęcia przez francuską firmę działalności jądrowej zakładu GE Steam Power w Belfort.

- EDF analizuje obecnie warunki, w jakich można by zabezpieczyć interesy grupy EDF - powiedział rzecznik grupy.



- Cieszę się, że negocjacje rozpoczęły się, bo to spełnienie moich życzeń - oświadczył mer Belfort Damien Meslot, gdzie znajduje się GE Steam Power.



Zapowiedź ewentualnego przejęcia zakładu GE została natomiast ostrożnie przyjęta przez związki zawodowe.



Koncern GE kupił w 2015 roku oddział firmy Alstom obejmujący energetykę atomową. W ciągu pięciu lat, po sprzedaży aktywów i reorganizacjach, liczba zatrudnionych w GE spadła we Francji z 16 tys. do 13 tys.



W grudniu 2020 roku GE Steam Power rozpoczął reorganizację, która początkowo przewidywała 238 zwolnień i została ustalona na 144.