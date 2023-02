Francuzi nadal są w grze o polski atom

Francuska oferta budowy elektrowni jądrowej w Polsce oraz szerokiej współpracy w tym obszarze jest ciągle aktualna.

Crouzet spotkał się w środę z przedstawicielami polskiego rządu, m.in. z wicepremierem Jackiem Sasinem i pełnomocnikiem ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Matuszem Bergerem.

"Zwróciliśmy przede wszystkim uwagę, że tylko oferta francuska spełnia wszystkie kryteria, postawione przez stronę polską" - podkreślił.

PPEJ przewiduje budowę dwóch elektrowni w dwóch różnych lokalizacjach. Według deklaracji przedstawicieli rządu kwestia wyboru technologii i partnera dla drugiej elektrowni w ramach PPEJ jest ciągle otwarta i właśnie tej siłowni dotyczy oferta EDF - budowy reaktorów EPR.

- Doświadczenia francuskiego koncernu EDF w energetyce jądrowej są bardzo duże, ale co ważne, technologia jest jest całkowicie w posiadaniu Francji, co w kontekście suwerenności energetycznej jest bardzo ważnym elementem - zwrócił uwagę Crouzet. Przypomniał, że EDF niedługo zostanie przejęty przez francuski rząd, co jeszcze podnosi wiarygodność francuskiej oferty, a dodatkowo Francja ma w planach co najmniej budowę sześciu nowych reaktorów EPR u siebie.

- Oferta jest całkowicie zintegrowana, "pod klucz", a Polska ma w niej naprzeciw siebie jednego odpowiedzialnego za całość projektu. W trakcie całego, obliczanego na wiele dekad projektu jądrowego Polska będzie miała za partnera państwo francuskie. Nie wiadomo w jakiej formie EDF będzie istnieć za 100 lat, ale na pewno będzie istnieć państwo francuskie - tłumaczył Philippe Crouzet.

Zwrócił uwagę, że lokalizacjach pod kolejną elektrownię jądrową będzie musiała być bardzo gruntownie przebadana, a EDF ma doświadczenie w ich prowadzeniu. "Takie badania trwają długo, są bardzo specjalistyczne i nie ma na świecie wielu, którzy są w stanie je wykonać. EDF ma unikalne doświadczenie. Na pewno te badania poszłyby szybciej niż gdyby Polska robiła je sama" - podkreślił.

Im szybciej strona polska podejmie decyzję w sprawie kolejnej elektrowni, tym lepiej dla Polski

Philippe Crouzet przypomniał też, że zarówno Polska, jak i Francja stoją przed perspektywą przekonania Komisji Europejskiej co do prawidłowości rozwiązań w swoich programach jądrowych pod kątem pomocy publicznej. Jego zdaniem, i polskie i francuskie plany niemal na pewno będą przedmiotem kontestacji niektórych państw członkowskich UE, a Francja może zapewnić, że w takim wypadku będzie stała po stronie Polski.

"Im szybciej strona polska podejmie decyzję w sprawie kolejnej elektrowni, tym lepiej dla Polski. Również w interesie Francji jest to, aby Polska posuwała się do przodu. W Komisji Europejskiej będziemy bowiem musieli bronić naszych nowych programów jądrowych przez pewnymi atakami na nie. Mamy zatem wspólne interesy, dlatego im szybciej staniemy się partnerami, tym lepiej dla nas" - oświadczył przedstawiciel rządu Francji.

Pierwszą elektrownię jądrową w Polsce wybudują Amerykanie

Polski rząd w listopadzie 2022 r. wskazał, że technologię do pierwszej elektrowni w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) dostarczy firma Westinghouse i elektrownia powinna stanąć na Pomorzu. Minister Klimatu Anna Moskwa mówiła ostatnio PAP, że polski rząd notyfikował w KE wybór Westinghouse jako dostawcy technologii dla pierwszej elektrowni jądrowej, ale toczone są rozmowy dotyczące "procedur zamówień publicznych - niekoniecznie przetargów", oraz o "wyborze wykonawcy".

