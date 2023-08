Francuzi namawiają Polskę do jądrowej współpracy. Razem mamy być europejskim liderem

- Traktujemy Polskę bardzo poważnie, jako naszego potencjalnie kluczowego partnera w projektach jądrowych. Podtrzymujemy naszą ofertę na budowę w Polsce 4-6 reaktorów EPR o całkowitej mocy zainstalowanej od 6,6 do 9,9 GW - mówi WNP.PL Vakis Ramany, starszy wiceprezes EDF.

Do tej pory ponad 35 polskich firm pracowało lub pracuje przy budowie reaktorów EPR (reaktor wodno-ciśnieniowy trzeciej generacji) w Europie i na świecie.

W październiku 2021 r. Électricité de France (EDF) złożył polskiemu rządowi wstępną, niewiążącą ofertę na budowę 4-6 reaktorów EPR o całkowitej mocy zainstalowanej od 6,6 do 9,9 GWe w 2-3 lokalizacjach. Moc jednego reaktora to 1650 MW netto.

EDF podkreśla, że istnieje już gotowa europejska technologia dużych reaktorów jądrowych, jaką jest EPR; powstaje też europejska technologia małych, modułowych reaktorów SMR Nuward.

- Traktujemy Polskę bardzo poważnie jako naszego potencjalnie kluczowego partnera w projektach jądrowych. Dlatego nowy prezes EDF, Luc Rémont, już w kwietniu 2023 r., przyjechał do Polski i rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim oraz innymi przedstawicielami rządu odpowiedzialnymi za Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Jesteśmy w ciągłym dialogu z polskim rządem i spółką Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), z którymi rozmawiamy o wdrożeniu w Polsce technologii EPR. Widzimy postęp w tych rozmowach i mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach ten postęp się utrzyma. Mamy świadomość różnic w podejściu do rozwoju energetyki jądrowej oraz potrzeb lokalnych - i to wszystko uwzględniamy w naszych propozycjach i działaniach - mówi Vakis Ramany, starszy wiceprezes EDF odpowiedzialny za międzynarodowy rozwój projektów budowy nowych mocy jądrowych.

Duże możliwości dla polskich firm. 35 z nich już pracowało w elektrowniach jądrowych

Przypomina, że do tej pory ponad 35 polskich firm pracowało lub pracuje przy budowie reaktorów EPR w Europie i na świecie. Wśród nich są takie jak Elektrobudowa z grupy Zarmen, Energomontaż Północ Gdynia, Ecol oraz Rockfin.

Zapewnia, że EDF współpracuje z polskimi firmami z potencjalnego łańcucha dostaw przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce.

Pierwsze przedsiębiorstwa przeszły już wstępną kwalifikację do udziału w programach budowy reaktorów EPR - czy to w Polsce, czy w innych krajach.

- To firmy takie jak ILF Consulting Engineers - biuro projektów specjalizujące się w studiach dotyczących lokalizacji elektrowni jądrowych; APS Energia, lider w projektowaniu i produkcji systemów elektrycznych; Hexonic Heat Exchangers, producent wymienników ciepła; Grupa Powen-Wafapomp, lider w produkcji pomp zatapialnych dla wysp jądrowych elektrowni czy firma Wakmet, producent zaworów - dodaje Vakis Ramany.

Francuska spółka prowadzi m.in. szkolenia dla firm zainteresowanych udziałem w projekcie jądrowym, które są współorganizowane przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOŚ). To element szerszego planu związanego z rozwijaniem tzw. local content, czyli angażowaniem polskich firm w projekty jądrowe.

Vakis Ramany podkreśla, że możliwe znaczne zaangażowanie polskich firm to gwarancja sukcesu projektów transformacji energetycznej. Da im to też możliwość udziału w innych takich projektach Grupy EDF już realizowanych w Europie.

Rośnie projądrowa koalicja w Unii Europejskiej

W październiku 2023 r. wspólnie z IGEOŚ zorganizowane zostaną tzw. dni dostawców, czyli wydarzenie z udziałem krajowego i europejskiego przemysłu, którego celem jest współpraca przy projektach jądrowych w Europie. Francuzi chcą, aby efektem tego spotkania były już konkretne relacje biznesowe, a potem umowy między polskimi firmami i europejskimi partnerami grupy EDF.

Vakis Ramany przekonuje, że Francja jest liderem koalicji krajów UE, które podkreślają wagę energetyki jądrowej w europejskiej strategii energetycznej, aby wzmocnić europejską niezależność energetyczną oraz przyśpieszyć proces dekarbonizacji.

- Możliwe, że w ciągu najbliższych miesięcy zostaną podjęte ważne decyzje w tej sprawie w kilku krajach Unii - zaznacza Vakis Ramany.

Przypomina, że budowę kolejnych elektrowni jądrowych rozważają europejskie kraje jak m. in. Słowacja, Słowenia, Czechy i Holandia. To, zdaniem EDF, stwarza ogromną szansę na stworzenie silnego europejskiego przemysłu jądrowego.

- Jeśli Polska dołączy do programu rozwoju EPR w Europie, to zostanie jednym z kluczowych partnerów całego procesu - zaznacza Vakis Ramany.

EPR i Nuward - jedyne europejskie etechnologie jądrowe

Podkreśla, że EDF jest jedyną firmą, która zbudowała w Europie reaktory trzeciej generacji, i zarazem jedyną firmą, która takie reaktory w Europie buduje. W planach - kolejne reaktory EPR, np. we Francji EDF już przygotowuje budowę co najmniej 6 nowych obiektów tego typu .

- Biorąc to pod uwagę, jesteśmy przekonani, że to unikatowe doświadczenie związane ze zrealizowanymi, realizowanymi i planowanymi projektami jądrowymi może mieć ogromne znaczenie dla wszystkich krajów europejskich w programie jądrowym - twierdzi Vakis Ramany.

W latach 70. w związku z pierwszym kryzysem energetycznym w Europie, Francja podjęła decyzję o zmianie miksu - tak, aby bardziej uniezależnić się od dostaw kopalnych surowców energetycznych. W ciągu 20 lat wybudowali ponad 50 reaktorów atomowych. W efekcie udział energii elektrycznej pochodzącej z węgla, ropy czy gazu spadł z 66 proc. - a więc poziomu podobnego do tego, który jest obecnie w Polsce - do mniej niż 10 proc.

Polska jest właśnie na początku tej drogi; EFD - bazując na doświadczeniach francuskich - deklaruje, że może służyć pomocą. Przekonuje, że jeżeli Polska dołączy do programu EPR to będzie mogła skorzystać z europejskiego doświadczenia i wsparcia.

Francuzi akcentują, że istnieje już gotowa europejska technologia dużych reaktorów jądrowych (EPR) i powstaje europejska technologia małych, modułowych reaktorów - SMR Nuward.

- Z tymi produktami jesteśmy częścią procesu dekarbonizacji Europy i zwiększenia jej bezpieczeństwa energetycznego. Chcemy być na czele rozwiązań europejskich, jeśli chodzi o technologie jądrowe - wskazuje Vakis Ramany.

Budowę elektrowni jądrowych planują Polska i Czechy. EDF oferuje tam różne reaktory

Pod koniec 2022 r. EDF złożył niewiążącą ofertę na budowę bloku jądrowego w Elektrowni Dukovany w Czechach. W tym projekcie EDF oferuje reaktor EPR o mocy 1200 MW. Skąd te różnice?

- Zaproponowaliśmy polskiemu rządowi reaktor EPR o mocy 1650 MW netto, ponieważ takie było oczekiwanie polskiego rządu. Takie reaktory łatwiej będzie zintegrować z polskim systemem elektroenergetycznym. Reaktor EPR o mocy 1200 MW został zaproponowany Czechom, ponieważ w tamtej lokalizacji istnieją ograniczenia dotyczące wyprowadzenia mocy i przepustowości sieci elektroenergetycznych - tłumaczy Vakis Ramany.

W mniejszych systemach energetycznych EDF oferuje mniejsze rozwiązanie, jakim jest reaktor SMR Nuward o mocy 340 MW.