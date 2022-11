Francuzi nie odpuszczają polskiego atomu. Chwalą się współpracą z naszymi firmami

EDF podtrzymuje ofertę wsparcia rozwoju programu polskiej energetyki jądrowej. Posiadamy w 100 proc. europejską technologię. Z wieloma polskimi firmami współpracowaliśmy lub współpracujemy przy budowie reaktorów EPR w Europie - mówi WNP.PL Vakis Ramany, starszy wiceprezes EDF.

Vakis Ramany, starszy wiceprezes EDF odpowiedzialny za międzynarodowy rozwój energetyki jądrowej, podkreśla, że reaktor EPR, który EDF oferuje Polsce, jest technologią w 100 procentach europejską. Wszystkie prawa do jej stosowania są w posiadaniu EDF i spółka może ją swobodnie eksportować.

Jak mówi Ramany, francuska oferta na EPR daje polskiemu przemysłowi "największe możliwości udziału w budowie elektrowni jądrowych". Z wieloma polskimi firmami jego koncern pracuje obecnie lub współpracował już przy budowie tego typu reaktorów.

Westinghouse jest jednym z podwykonawców EDF (niektóre naprawy w niektórych elektrowniach jądrowych w Europie). EDF i koreański KHNP nie współpracują w sektorze energetyki jądrowej.

Jak EDF zareagował na uchwałę polskiego rządu w sprawie wyboru Westinghouse na partnera do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce?

- EDF przyjmuje do wiadomości ogłoszenie przez polski rząd wyboru partnera technologicznego do budowy elektrowni jądrowej na północy Polski. Równolegle EDF ubolewa, że jego wstępna oferta nie była przedmiotem rozmów w ramach konkurencyjnego postępowania dotyczącego tej pierwszej elektrowni jądrowej, ponieważ nie było takiego postępowania.

Argumenty techniczne, przemysłowe, handlowe i finansowe

Uważamy, że gdyby do takiego postępowania doszło, wtedy nasze argumenty techniczne, przemysłowe, handlowe i finansowe zostałyby wzięte pod uwagę i mogłyby przeważyć szalę wyboru.

Jednocześnie pozytywnie oceniamy fakt, że polski rząd podejmuje działania, by wdrożyć program energetyki jądrowej.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) zakłada budowę do 9 GW mocy jądrowych do 2043 r. EDF jest gotowy do wsparcia polskich władz w realizacji tego programu. Uważamy, że jego realizacja, przy założeniu minimalizacji ryzyka wykonania, wymaga zaufanego i kompetentnego partnera w takich obszarach, jak bezpieczeństwo, licencjonowanie, potencjał przemysłowy i budowa kompetencji pracowników. EDF udowodnił, że jest takim właśnie partnerem, tym bardziej z perspektywy rynku europejskiego.

Z tego co pan mówi, wynika, że EDF podtrzymuje ofertę budowy elektrowni jądrowych w Polsce?

- Naszą wolą pozostaje wspieranie strony polskiej, rządowej i przemysłowej w przyspieszeniu realizacji PPEJ - tak, aby zwiększyć pewność, że program ten zostanie zrealizowany. Jak rozumiemy, inicjatywa koreańska we współpracy z prywatnymi podmiotami jest bardzo wstępna, a jej realizacja stoi pod znakiem zapytania i nie jest pewna. Nie ma dziś pewności, że strona koreańska posiada zdolność do eksportu swojej technologii jądrowej.

EDF niezmiennie podtrzymuje wolę wspierania implementacji PPEJ z wykorzystaniem w swojej technologii EPR, która jest w 100 proc. europejską. Technologia ta została opracowana przez EDF, wszystkie prawa do jej stosowania są w posiadaniu EDF. Spółka może ją zatem swobodnie eksportować. EPR jest technologią licencjonowaną w trzech europejskich krajach. Reaktory EPR zostały już zbudowane, są budowane obecnie i będą budowane w przyszłości.

Gdzie powstaną kolejne reaktory EPR?

- We Francji rząd ogłosił program budowy 6 reaktorów EPR, negocjowany też jest program budowy kolejnych dwóch reaktorów EPR w Wielkiej Brytanii, w elektrowni Sizewell C. To wszystko pokazuje długofalowe zaangażowanie EDF i Francji w rozwój technologii EPR.

Współpraca z lokalnym przemysłem i lokalne łańcuchy dostaw

Budując dwa reaktory EPR w Hinkley Point C, pokazaliśmy, że EDF potrafi współpracować z lokalnym przemysłem w taki sposób, aby móc zwiększyć – jak to tylko możliwe – udział miejscowego łańcucha dostaw w całej inwestycji.

Jaki może być udział polskiego przemysłu w budowie reaktorów EPR w Polsce?

- Francuska oferta na EPR daje polskiemu przemysłowi największe możliwości udziału we wznoszeniu elektrowni jądrowych. Z wieloma polskimi firmami EDF pracuje obecnie lub współpracował już przy budowie reaktorów EPR.

EDF apeluje o zacieśnienie polsko-francuskiej współpracy i o jak najszybsze zawarcie odpowiednich porozumień pomiędzy obiema stronami - po to, aby móc dalej wspierać realizację polskiego programu jądrowego opartego na w 100 proc. europejskiej technologii - i wzmacniać tym samym europejską niezależność energetyczną.

Jeden z polskich ekspertów powiedział, że wybór technologii jądrowej to w połowie wybór technologiczny, a w połowie - polityczny. Zgadza się pan z tą oceną?

- Przy wyborze technologii zawsze są brane obydwa te aspekty. Jasne, że niezbędna przy takim wyborze jest doskonała znajomość tematu ze strony decydentów politycznych, ponieważ to wybór strategicznego projektu przemysłowego, którego realizacja rozciąga się na wiele dekad - od momentu rozpoczęcia wcielania w życie programu budowy elektrowni jądrowej, poprzez okres jej eksploatacji, aż do jej demontażu minie od 100 do 140 lat.

Tak długookresowy i tak strategiczny program wymaga pełnego zaangażowania klasy politycznej w podejmowanie decyzji. W tym kontekście zrozumiale jest zaangażowanie polskich decydentów w rozwój energetyki jądrowej w Polsce. EDF w pełni popiera te dążenia poprzez swoją ofertę, która z kolei cieszy się pełnym poparciem władz francuskich.

Jako że EPR jest europejską technologią, która przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej na poziomie europejskim, uważamy, iż w naszej propozycji uwzględnione zostały wszystkie aspekty polityczne i ekonomiczne.

Nasza oferta opiera się na europejskim łańcuchu dostaw i na europejskiej technologii dążącej do wzmocnienia niezależności energetycznej naszego kontynentu.

Czy w ostatnich tygodniach przedstawiciele EDF rozmawiali z prezydentem Emmanuelem Macronem o ofercie dla Polski?

- Jak już wspomniałem, oferta EDF cieszy się pełnym poparciem francuskiej administracji rządowej. Do oferty, którą złożyliśmy w październiku 2021 r., dołączone było pismo Bruno Le Maire'a, francuskiego ministra finansów, potwierdzające poparcie francuskiego rządu i zawierające elementy wsparcia finansowego dla tej oferty.

Polska oczekuje, że zagraniczny partner obejmie 49 proc. udziałów w spółce, która będzie eksploatowała i budowała elektrownie jądrowe. Czy EDF jest gotowe objąć takie udziały?

- Przez cały proces pracy nad ofertą mamy pełne poparcie dla oferty EDF ze strony francuskiego rządu. Władze francuskie wyznaczyły wysokiego przedstawiciela rządu ds. współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej, który uczestniczy we wszystkich rozmowach i który aktywnie wspiera tę ofertę.

Emmanuel Macron zainteresowany ofertą jądrową dla Polski

- Propozycja EDF dotycząca elektrowni jądrowych jest także przedmiotem rozmów pomiędzy Emmanuelem Macronem a najwyższymi władzami polskimi; EDF dostarcza wszelkich informacji władzom francuskim w tej kwestii.

Czy EDF współpracuje z Westinghouse i KHNP, dostarczając im jakieś elementy do elektrowni jądrowych?

- Westinghouse jest jednym z podwykonawców EDF w zakresie niektórych napraw w niektórych elektrowniach jądrowych w Europie. O ile wiem, EDF nie jest dostawcą dla Westinghouse.

Jeśli chodzi o KHNP, to w dziedzinie energetyki jądrowej koreańska firma nie jest dostawcą dla EDF, a EDF nie jest dostawcą dla KHNP. Framatome, jedna ze spółek grupy EDF, zbudowała jedną z koreańskich elektrowni jądrowych - Hanul - eksploatowaną dziś przez KHNP (2x900 MW – reaktory oddane do eksploatacji w 1988 i 1989 roku). I kontynuuje do dziś współpracę z KHNP w kwestii utrzymania w ruchu tych dwóch reaktorów.

Europejskie projekty EPR – Olkiluoto 3 i Flamanville 3 – mają bardzo duże przekroczenia zakładanych terminów i budżetów. Z czego to wynika?

- Olkiluoto 3 i Flamanville 3 to budowy tzw. „pierwszych reaktorów danego typu”. Wiele nauczyliśmy się z tych doświadczeń, pozyskanych na europejskim rynku.

Wyciągnięte wnioski pozwoliły nam zbudować i podłączyć do sieci dwa kolejne reaktory EPR w Taishan. Czas budowy tych dwóch reaktorów EPR był taki sam, jak w przypadku budowanych w Chinach reaktorów AP1000... ale dla reaktorów o znacznie większej mocy (+50 proc.)!

Doświadczenia nabyte podczas budowy reaktorów EPR w Finlandii, Francji i w Chinach są dziś stosowane na placu budowy elektrowni w Hinkley Point C – największym placu budowy w Europie.

Nasza technologia i procesy budowy są już dojrzałe i jesteśmy coraz bardziej pewni naszej zdolności do zarządzania terminami i kosztami naszych nowych projektów jądrowych, zwłaszcza w Europie.

Francja i Polska wygrały ważną bitwę z Niemcami i Austrią

Mamy nadzieję, że wkrótce będzie możliwe wykorzystanie naszych doświadczeń przy budowie EPR w Sizewell C w Wielkiej Brytanii i w innych krajach, takich jak Polska i Czechy, a kraje te dołączą do europejskiej floty reaktorów EPR.

Oprócz Polski elektrownie jądrowe chce budować kilka innych państw UE, ale np. Niemcy i Austria już zapowiadają, że będą te próby blokować. Czy czeka nas spór w UE w tej kwestii?

- Uważam, że wraz ze wszystkimi podobnie myślącymi krajami w Europie musimy podjąć wspólny wysiłek, aby zapewnić, że decyzje związane z uruchomieniem europejskich programów jądrowych będą podejmowane.

Pozwolę sobie przypomnieć, że zeszłej zimy wspólnie wygraliśmy ważną bitwę o włączenie energii jądrowej do europejskiej taksonomii. To pokazuje, jak silni możemy być, gdy działamy razem.

Z pewnością Francja i Polska mają do odegrania dużą rolę w Europie na tym froncie. Z pewnością też łatwiej będzie obu krajom kontynuować współpracę w tym zakresie, jeśli będziemy mogli mieć wspólny przemysłowy projekt jądrowy w ramach PPEJ.