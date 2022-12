Francuzi oferują nowy reaktor jądrowy

Francuski koncern EDF złożył niewiążącą ofertę na budowę bloku jądrowego w Elektrowni Dukovany w Czechach. EDF oferuje Czechom nowość na rynku - reaktor EPR 1200. Wcześniej francuska grupa oferowała reaktory o mocy 1600 MW - taką jednostkę zaproponowano też Polsce.

Moc 1200 MW to akurat środek mocy oferowanej przez innych dostawców; Westinghouse w Czechach i w Polsce chce budować bloki AP 1000, a KHNP oferuje jednostki APR 1400.

CEZ spodziewa się złożenia ostatecznych ofert na budowę bloku w Elektrowni Dukovany pod koniec września 2023 r. Termin rozpoczęcia eksploatacji nowego bloku przewidywany jest w 2036 r.

Czeski koncern energetyczny CEZ poinformował, że elektrownia Dukovany II (EDU II), spółka w 100 proc. zależna od grupy CEZ, otrzymała oferty od trzech oferentów na budowę nowego źródła energii jądrowej w Dukovanach. amerykańsko-kanadyjskiej grupy Westinghouse, francuskiego EDF i koreańskiego KHNP.

Bo blok 1600 MW był za duży - dlatego go zmniejszono

CEZ nie informował jednak o szczegółach oferty, w tym o zaproponowanych reaktorach. Takie szczegóły podali oferenci. EDF poinformował więc, że zaoferował czeskiej grupie reaktor EPR 1200. To bardzo ważna informacja, ponieważ to nowość na rynku energetyki jądrowej.

Do tej pory Francuzi oferowali reaktor EPR o mocy 1600 MW - i jednostki z takim reaktorem pracują w chińskiej elektrowni Taishan (dwa bloki) i Olkiluoto 3 w Finlandii (jeden blok). Bloki z reaktorami EPR o mocy 1600 MW powstają w elektrowni Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii (dwa bloki) i Flamanville 3 we Francji (jeden blok).

Rozmiary bloku z reaktorem EPR 1600 MW powodowały, że była to bardzo kosztowna inwestycja, zajmowała do tego duży obszar. Biorąc te zastrzeżenia pod uwagę, EDF postanowił zmniejszyć swój reaktor do mocy 1200 MW.

Przypomnijmy, że w październiku 2021 r. Francuzi złożyli wstępną ofertę na budowę bloków jądrowych w Polsce. EDF oferuje Polsce budowę od czterech do sześciu reaktorów EPR o całkowitej mocy zainstalowanej od 6,6 do 9,9 tys. MW. Wynika zatem, że moc jednego bloku to 1650 MW, ale to jest moc brutto, dla systemu energetycznego będzie moc 1600 MW. To takie jednostki jak w Finlandii, Wielkiej Brytanii i Francji.

Kto z kim buduje? W Polsce będzie podobnie jak w Czechach

EDF poinformował także o swoich partnerach w czeskim projekcie. To Framatome (spółka z grupy EDF), zajmująca się m.in. projektowaniem, GE Steam Power, dostarczająca sprzęt dla wyspy konwencjonalnej, w tym turbiny parowe Arabelle, oraz Bouygues Travaux Publics, zajmująca się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Z pewnością w podobnym zestawieniu EDF złożył ofertę w Polsce.

Partnerem Westinghouse w czeskim projekcie ma być z kolei Bechtel, wielki koncern budowlany. Westinghouse i Bechtel współpracują także przy polskim projekcie jądrowym.

Jak podkreśla CEZ, wstępne oferty na nowy blok w Elektrowni Dukovany są podstawą do doprecyzowania parametrów techniczno-handlowych, a nie będą asumptem do właściwego wyboru lub wykluczenia wykonawców.

CEZ spodziewa się złożenia ostatecznych ofert pod koniec września 2023 r. Kontrakt ma zostać podpisany w 2024 roku. Termin rozpoczęcia eksploatacji nowego bloku przewidywany jest w 2036 r.