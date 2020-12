Francuzi podpowiadają, jak finansować elektrownie jądrowe w Polsce

W Warszawie odbyły się polsko-francuskie warsztaty nt. finansowania budowy elektrowni jądrowych. Ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Echanges positifs avec les équipes du @MKiS_GOV_PL et du Plénipotentiaire Piotr Naimski @MFiPR_GOV_PL . @Ecologie_Gouv , @DGTresor et @EDFofficiel ont fait valoir leur expérience pour le financement des projets nucléaires à l’export. Nous sommes prêts pour un partenariat européen🇪🇺 pic.twitter.com/i9DHPWHEY1

Rozmowy także z Amerykanami

Duży udział partnera zagranicznego

Bloki z dwoma reaktorami EPR pracują w chińskiej elektrowni Taishan a cztery takie bloki są budowane: po jednym w Finlandii i Francji i dwa w Wielkiej Brytanii.Obecnie EDF pracuje nad modelem nowego reaktora EPR2, który ma być uproszczoną, a więc i tańszą, wersją reaktora EPR.Spotkanie z przedstawicielami francuskich instytucji to nie jedynak okazja do rozmów o finansowaniu polskiego programu jądrowego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska 11 grudnia 2020 r. podpisało z amerykańskim Export-Import Bankiem porozumienie o współpracy (MoU) przy finansowaniu projektów wspierających transformację klimatyczną w Polsce.Porozumienie przewiduje rozwój długotrwałej współpracy dwustronnej przy finansowaniu w Polsce projektów w oparciu o amerykańskie technologie nisko- i zeroemisyjne, w tym energetykę jądrową, innowacje w energetyce oraz krytyczną infrastrukturę energetyczną obejmującą rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.Ministerstwo Klimatu oraz EXIM Bank zamierzają wspólnie badać możliwości wykorzystania instrumentów finansowania EXIM, takich jak pożyczki, gwarancje i ubezpieczenia, ale także innych możliwych innowacyjnych narzędzi dla finansowania realizacji projektów objętych zakresem niniejszego porozumienia.Porozumienie będzie wspierać transformację energetyczną Polski, w szczególności projekty strategiczne takie jak „Program polskiej energetyki jądrowej”.Model biznesowy dla polskich elektrowni jądrowych zakłada m.in. wybór jednego współinwestora strategicznego powiązanego z dostawcą technologii, utrzymanie przez Skarb Państwa przynajmniej 51 proc. udziałów w spółce celowej odpowiedzialnej za budowę elektrowni (czyli PGE EJ 1).Piotr Naimski powiedział niedawno, że nie zapadła jeszcze decyzja, w jaki sposób budowa elektrowni jądrowych będzie finansowana, czy np. poprzez kontrakt różnicowy, czy w inny sposób. To będzie jeszcze przedmiotem dyskusji.Rada Ministrów 9 października 2020 r. przyjęła aktualizację "Programu polskiej energetyki jądrowej" (PPEJ). Zakłada się w nim budowę w Polsce elektrowni jądrowych o łącznej mocy od 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III (+).