Francuzi pozyskują w Polsce partnerów do budowy elektrowni atomowych

Francuski koncern energetyczny EDF zawarł pięć nowych porozumień o współpracy z polskimi firmami. To potwierdzenie woli udziału EDF w budowie elektrowni jądrowych w Polsce. EDF przeprowadził wstępną kwalifikację 100 polskich firm mogących budować elektrownie jądrowe.

EDF zawarł umowy z firmami APS Energia, Hexonic, ILF Consulting Poland, Grupa Powen-Wafapomp oraz Wakmet.

Francuski koncern zapewnia, że stawia na duży udział polskiego przemysłu w budowie elektrowni jądrowej w Polsce.

Do tej pory ponad 35 polskich firm pracowało lub pracuje obecnie przy budowie francuskich reaktorów EPR w Europie i na świecie.

Pięć nowych porozumień o współpracy zawartych przez EDF z polskimi firmami stanowi potwierdzenie ich wstępnej kwalifikacji do uczestnictwa w programach budowy elektrowni jądrowych w technologii EPR, zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

Systemy elektryczne, pompy, zawory i wymienniki ciepła

Nowi partnerzy EDF to APS Energia (zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem systemów elektrycznych), Hexonic (producent wymienników ciepła), ILF Consulting Poland (specjalizujący się w studiach dotyczących lokalizacji elektrowni), Grupa Powen-Wafapomp (producent pomp zatapialnych dla wysp jądrowych elektrowni) oraz Wakmet (producent zaworów przemysłowych).

Francuski koncern zapewnia, że stawia na maksymalizację udziału polskiego przemysłu w opartym na EPR programie jądrowym.

- EDF jest mocno zaangażowany w partnerstwo z polskim łańcuchem dostaw, by wspierać sukces projektów budowy EPR, zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Maksymalizacja udziału polskich firm w projektach EPR przy jednoczesnym przyczynianiu się do rozwoju polskiej gospodarki jest ambicją EDF. Proces ten jest już w toku - ponad 35 polskich firm pracowało lub pracuje obecnie przy budowie reaktorów EPR w Europie i na świecie - powiedział Vakisasai Ramany, starszy wiceprezes EDF odpowiedzialny za rozwój międzynarodowych projektów jądrowych.

Wstępna kwalifikacja 100 polskich firm do programu jądrowego

- Współpraca pomiędzy polskimi i francuskimi firmami przy projektach EPR w Polsce, od lat systematycznie budowana przez EDF, umożliwi znaczący rozwój i zwiększenie możliwości polskiego przemysłu. Do tej pory zawarliśmy już 15 porozumień o współpracy, dzięki czemu dalej wzmacniamy naszą strategię zaangażowania polskich przedsiębiorstw. Przeprowadziliśmy też wstępną kwalifikację 100 polskich firm, a to dopiero początek! - dodał Thierry Deschaux, dyrektor zarządzający przedstawicielstwa EDF w Polsce.

Francuski koncern EDF 13 października 2021 r. złożył rządowi polskiemu wstępną niewiążącą ofertę obejmującą projektowanie, dostawy i budowę (Engineering, Procurement and Construction – EPC) w Polsce od czterech do sześciu reaktorów EPR, w dwóch lub trzech lokalizacjach, o całkowitej mocy zainstalowanej od 6,6 do 9,9 GWe.

Francuzi w Polsce chcą budować także małe reaktory jądrowe

Równolegle EDF, wraz z grupą firm, pracuje nad rozwojem europejskiego reaktora SMR NUWARD, o mocy 340 MWe. W styczniu 2023 r. polska spółka Respect Energy i EDF podpisały umowę o współpracy dotyczącej rozwoju projektów energetyki jądrowej w Polsce w oparciu o technologię SMR NUWARD.

- Podpisując umowę o wyłącznej współpracy, rozpoczynamy ambitny projekt wdrożenia pierwszego europejskiego reaktora SMR w naszym kraju, co pomoże nam w dekarbonizacji polskiej gospodarki i poszerzy nasz rosnący portfel aktywów zeroemisyjnych - mówi Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy Holding.