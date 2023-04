Francuzi wciąż liczą na budowę elektrowni jądrowych w Polsce

Luc Rémont, prezes EDF, odwiedził Polskę i spotkał się z przedstawicielami polskiego rządu, w tym z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmawiano o możliwościach budowy w Polsce elektrowni jądrowych z reaktorem EPR.

Luc Rémont, prezes i dyrektor generalny EDF, odwiedził Polskę, by spotkać się z przedstawicielami polskiego rządu, w tym z premierem Mateuszem Morawieckim, Mateuszem Bergerem, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej oraz Adamem Guibourgé-Czetwertyskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwo Klimatu, odpowiedzialne za regulacje klimatyczne.

Podczas spotkań omówiono kolejne etapy polskiego programu jądrowego oraz roli technologii EPR.

- Polska i Francja stoją przed tymi samymi wyzwaniami energetycznymi na poziomie europejskim, a EDF ma wszelkie atuty, aby wesprzeć polskie ambicje dekarbonizacji za pomocą technologii jądrowych, jak technologie EPR i Nuward, technologii i odnawialnych - zapewnił w mediach społecznościowych Luc Rémont.

- EDF jest zaangażowany w europejską transformację energetyczną i chce zbudować z Polską i spółką Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) długoterminowe partnerstwo oparte na czystej energii, tworzeniu ogromnej liczby miejsc pracy, korzyści ekonomicznych oraz reindustrializacji Europy, w sercu którego będzie europejska flota reaktorów EPR - dodał Luc Rémont.

Przypomnijmy, że EDF 13 października 2021 r. złożył rządowi polskiemu wstępną niewiążącą ofertę obejmującą projektowanie, dostawy i budowę (Engineering, Procurement and Construction – EPC) w Polsce od czterech do sześciu reaktorów EPR, w dwóch lub trzech lokalizacjach, o całkowitej mocy zainstalowanej od 6,6 do 9,9 GWe.

Równolegle EDF, wraz z grupą firm, pracuje nad rozwojem europejskiego reaktora SMR Nuward, o mocy 340 MWe. W styczniu 2023 r. polska spółka Respect Energy i EDF podpisały umowę o współpracy dotyczącej rozwoju projektów energetyki jądrowej w Polsce w oparciu o technologię SMR Nuward.

Do tej pory ponad 35 polskich firm pracowało lub pracuje obecnie przy budowie francuskich reaktorów EPR w Europie i na świecie.