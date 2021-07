Francuzi wracają do gry o polski atom

Francuski koncern energetyczny EDF staje do wyścigu o kontrakt na polskie elektrownie jądrowe. Firma poinformowała o otwarciu swojego warszawskiego biura, którego zadaniem będzie przygotowanie kompleksowej oferty budowy nowych bloków jądrowych w Polsce. Na jego czele stanął prezes Dalkii Thierry Deschaux

Atomowy sojusz

Francuskie atuty

Decydująca faza

Inicjatywa EDF jest mocno wspierana przez francuski rząd, co nie powinno stanowić zaskoczenia jeśli wziąć pod uwagę, że firma w 80 proc. jest własnością państwa. - Rząd francuski jest zdecydowany zaangażować się dziedzinie energetyki jądrowej w Polsce - deklarował ambasador Francji w RP Frederic Billet. - To się wpisuje w długoterminowe partnerstwo, które zostało podpisane podczas ubiegłorocznej wizyty prezydenta Francji w Warszawie - dodał.Są jednak inne powody. - Nasza propozycja to coś więcej niż oferta technologiczno-handlowa - mówił Thierry Deschaux.Francuzi szukają atomowego sojusznika w Europie. - Atom ma w Europie nie tylko sprzymierzeńców - mówił Philippe Crouzet, wysoki przedstawiciel rządu francuskiego ds. współpracy jądrowej z Polską.- Jesteśmy dużymi krajami w Europie stawiającymi na energetykę jądrową. Ważne jest by nasze kraje broniły energetyki jądrowej - stwierdził, dodając, ze chociaż Polska i Francja są w zupełnie inne sytuacji jeśli chodzi o strukturę energetyki to mają też wspólny cel – uzyskanie zdywersyfikowanego miksu energetycznego z wykorzystaniem różnych źródeł energii. Podkreślił, że energetyka jądrowa jest narzędziem do uzyskania suwerenności energetycznej w skali Europy.- Ten projekt ma europejski wymiar - powiedział z kolei ambasador Frederic Billet.Przypomnijmy, że udziałem w polskim programie jądrowym są też zainteresowane Stany Zjednoczone i Korea Południowa. Czym francuska oferta ma przebić konkurentów?Przedstawiciele strony francuskiej podkreślali bliskość geograficzną, doświadczenie we włączaniu lokalnych firm w łańcuchy dostaw czy wreszcie sprawdzoną technologię. Produkowane przez koncern reaktory EPR są licencjonowane w trzech krajach europejskich. Ponadto wciąż przygotowywane są nowe projekty z ich wykorzystaniem, podczas gdy - jak twierdzili przedstawiciele EDF - w przypadku amerykańskich i koreańskich konstrukcji nowych projektów brak.- Wybór naszej oferty będzie oznaczał suwerenność energetyczną, rozsądne ceny energii i bezemisyjną przyszłość - mówił Thierry Deschaux.Polskie plany atomowy zapisane w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku przewidują, że w 2033 roku zostanie uruchomiony pierwszy polski blok jądrowy o mocy 1-1,6 GW. Kolejne mają być oddawane co 2-3 lata. W sumie ma powstać sześć bloków o łącznej mocy 9 GW.Polski rząd chce wybrać strategicznego partnera w tym projekcie do końca przyszłego roku, co zdaniem strony francuskiej oznacza, że oferta będzie musiała być złożona w połowie 2023 roku. Szef warszawskiego biura EDF deklaruje, że koncern jest przygotowany na taki harmonogram. - Już teraz w naszej centrali nad tym projektem pracuje kilkadziesiąt osób - stwierdził.Jego zdaniem przewidziany w PEP 2040 scenariusz oddania pierwszego bloku w 2033 roku jest wciąż realny. Jest jednak jeden warunek – nie może być już żadnych poślizgów i wybór strategicznego partnera musi rzeczywiście nastąpić do końca przyszłego roku. - To ostatni dzwonek - zaznaczył Thierry Deschaux.