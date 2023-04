Francuzi zgarną kontrakt na gaz i fotowoltaikę w Iraku

Francuski koncern paliwowo-energetyczny TotalEnergies podał w komunikacie prasowym, że podpisał ostateczne porozumienie z rządem irackim w sprawie budowy instalacji do odzysku gazu ze złóż roponośnych oraz budowy odsalarni wody morskiej i elektrowni słonecznej.

W 2021 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy rządem irackim i francuskim koncernem paliwowo-energetycznym TotalEnergies na realizację projektu pod nazwą GGIP (Gas Growth Integrated Project). Jego celem jest wykorzystanie zasobów naturalnych w celu poprawy zaopatrzenia kraju w energię elektryczną.

W związku z licznymi przerwami w dostawach prądu wszędzie tam, gdzie prowadzone jest wydobycie ropy naftowej, działają agregaty prądotwórcze na ciężki olej opałowy. Przyczynia się to do ogromnego skażenia naturalnego środowiska i znacząco zwiększa koszty.

W Iraku będzie realizowany projekt odzysku gazu ziemnego ze złóż ropy naftowej

W czasie minionych dwóch lat prace nad tym projektem nie posunęły się do przodu bowiem pojawiły się rozbieżności dotyczące finansowania i przyszłego podziału zysków. Po wielu miesiącach negocjacji udało się parafować umowę, na mocy której ustalono docelowy udział kapitałowy.

Na mocy porozumienia pakiet 45 procent przypadnie TotalEnergies, państwowy iracki koncern Basrah Oil Company będzie miał 30 procent, a QatarEnergy 25 procent. Łącznie inwestycje wyniosą około 10 miliardów dolarów. Środki zostaną w szczególności przeznaczone na odzyskanie spalanego obecnie gazu na trzech polach naftowych. Docelowo będzie on wychwytywany ze złoża, a następnie gazociągiem dostarczany do elektrowni, gdzie zostanie wykorzystywany do produkcji energii.

W celu utrzymania produkcji ropy naftowej w rejonie Basry, na południu Iraku, konieczne jest pozyskanie dużej ilości wody. Dlatego zbudowany zostanie zakład odsalania wody morskiej, który będzie zasilany energią z nowych bloków gazowych.

Na potrzeby dużej aglomeracji wybudowana zostanie gigantyczna elektrownia słoneczna

Niezależnie od tego TotalEnergies wspólnie z saudyjską spółką ACWA Power zbudują elektrownię słoneczną o mocy około tysiąca megawatów. To przedsięwzięcie ma się rozpocząć jeszcze w końcu tego roku.