Frans Timmermans odwiedził Konin. Obiecał przypilnować pomocy dla górników

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Fransa Timmermans odwiedził Konin - stolicę Wielkopolski Wschodniej, która kończy wydobycie węgla brunatnego już w 2024 roku. Obiecał przypilnować w Brukseli spraw górników - wynika z informacji podanych przez ZE PAK.

ZE PAK podał, że wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans odwiedził Konin - stolicę Wielkopolski Wschodniej, gdzie już w 2024 roku ma się zakończyć wydobycie węgla brunatnego.

Wydobywający węgiel brunatny we Wschodniej Wielkopolsce ZE PAK w 2022 roku ogłosił, że jako bazowy przyjęto scenariusz pracy wszystkich bloków węglowych grupy do końca 2024 roku, czyli do czasu, gdy aktywom tym przysługuje wsparcie w postaci mechanizmu rynku mocy.

18 maja spółka podała w informacji prasowej, że Frans Timmermans podczas spotkań w elektrowni ZE PAK rozmawiał o przyszłości - inwestycjach w OZE i wodór, ale też o tym, jak poradzić sobie z przeszłością.

Kluczową kwestią dla górników jest odblokowanie pomocy publicznej

Kluczową kwestią jest, jak stwierdzono, odblokowanie pomocy publicznej, koniecznej dla wsparcia górników odchodzących z zawodu.

Podkreślono, że związkowcy czekają na pomoc obiecaną w umowie społecznej z branżą węgla brunatnego podpisanej w grudniu 2022 r. z wicepremierem Jackiem Sasinem i że to samo dotyczy środków europejskich zagwarantowanych w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma pomóc przekwalifikować pracowników.

Frans Timmermans obiecał, że osobiście przypilnuje spraw górników w Brukseli

Frans Timmermans, jak podano w informacji prasowej, zadeklarował w Koninie: - Gdy tylko polskie władze prześlą wniosek do Brukseli, poinformujcie mnie o tym. Osobiście zapewniam, że będę pilnować, aby prace przebiegały najszybciej, jak to możliwie w zgodzie z zasadami.

- Tu nie chodzi o jakieś hojne odprawy, tylko wprost przeciwnie o zachętę do dalszej pracy i zagwarantowanie powodzenia całego programu, wypracowanego przecież dzięki wsparciu ekspertów Komisji Europejskiej - powiedziała Alicja Messerszmidt, przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Inżynieryjno-Technicznych "Kadra" przy Kopalni Węgla Brunatnego Konin, cytowana w komunikacie.

- To ważne, że ze strony pana przewodniczącego Timmermansa padła taka deklaracja, że sprawy pracowników sektora węgla brunatnego z Konina i Wielkopolski Wschodniej będą traktowane w Brukseli priorytetowo - powiedział Piotr Woźny, prezes zarządu ZE PAK, cytowany w komunikacie.