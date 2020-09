Frans Timmermans potwierdza: naszym celem jest dojście do 55 proc. redukcji do 2030 r.

Komisja Europejska przedstawiła w czwartek (17 września) plan w sprawie podniesienia celu redukcji emisji na 2030 r. do 55 proc. Zmiany mają objąć m.in. unijny system handlu uprawnieniami do emisji, efektywność energetyczną budynków, OZE oraz normy CO2 dla samochodów.

"Naszym celem jest dojście do 55 proc. redukcji do 2030 r., co utoruje drogę do neutralności klimatycznej do 2050 r." - mówił na konferencji prasowej w Brukseli wiceprzewodniczący KE ds. Zielonego Ładu Frans Timmermans.

Na pierwszy rzut przedstawiona została poprawka do proponowanego europejskiego prawa o klimacie, która podnosi - zgodnie z zapowiedziami - cel redukcji emisji na 2030 r. do 55 proc.

Dodatkowo komisja zapowiedziała, że do czerwca przyszłego roku przedstawi propozycje szeregu zmian w prawie UE, które będą służyć realizacji nowego celu. Chodzi m.in. o rewizję i rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz dostosowanie rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego i ram dotyczących emisji pochodzących z użytkowania gruntów.

Komisja chce też zmian dotyczących efektywności energetycznej i energii odnawialnej oraz zaostrzenia norm emisji CO2 dla pojazdów drogowych.



Przypomnijmy, że o zmianach poinformowała środę (16 września) podczas orędzia w Parlamencie Europejskim szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.