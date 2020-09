Frans Timmermans: Zielony Ład to ważne zobowiązanie dla regionów węglowych

Europejski Zielony Ład to także ważny plan dla Katowic i całego regionu. Bardzo ważne jest, aby to była sprawiedliwa transformacja, aby region nie został w tyle. Jeżeli ten, lub inny region, pozostanie w tyle to nie będzie to sprawiedliwa transformacja i nie będzie miała ona społecznej akceptacji – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Unia Europejska w roku 2050 chce być pierwszą gospodarką neutralną klimatycznie i poprzez Zielony Ład UE chce pokazać, że jest najlepszym miejscem dla zrównoważonego biznesu.

Zaproponowano mechanizm sprawiedliwych przekształceń, który może wygenerować inwestycje wartości 100 miliardów euro w regionach, gdzie obecnie węgiel jest używany. Także na Śląsku.

Frans Timmermans ocenia, że w Polsce jest duży potencjał do rozwoju technologii wodorowych, biogazu i morskiej energetyki wiatrowej. Jeszcze w 2020 r. KE przedstawi strategię rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.