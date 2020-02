Frederic Faroche, Veolia Polska: elektrociepłownie mają minimalny wpływ na pojawianie się smogu

Branża ciepłownicza już teraz ma gotowe rozwiązania, które mogą być wdrażane w miastach z myślą o zwiększeniu odporności na zmiany klimatu. Trzeba pamiętać, że ogrzewanie sieciowe jest w polskich warunkach najlepszą opcją dla miast, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne i środowiskowe. Elektrociepłownie mają minimalny wpływ na pojawianie się smogu, ten prawie w całości pochodzi z transportu i indywidualnych źródeł ciepła. Zmiana musi zatem zajść na poziomie świadomości i odmitologizowania elektrociepłowni - mówi Frederic Faroche, prezes zarządu Grupy Veolia w Polsce.

Zmiany klimatyczne mogą wpływać na wszystkie aspekty życia w mieście i są źródłem nowych wyzwań związanych z jego jakością, zdrowiem ludzi czy bioróżnorodnością. Jedne miasta doświadczą suszy i wysokich temperatur, inne powodzi, choć jak pokazało lato ubiegłego roku, w przypadku Polski bardziej prawdopodobne są te pierwsze. To w naturalny sposób wpłynie na konieczność wprowadzenia nowego, bardziej zrównoważonego podejścia do zarządzania miastami i zasobami, które nie są nieskończone.Czytaj również: Neutralność klimatyczna w 2050 może kosztować 575 mld euro rocznie Weźmy na przykład letnie upały – wzrost temperatury powoduje skokowe zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną dla biurowych klimatyzatorów. To stawia przed nami kolejne pytania. W jaki sposób pokryć to zapotrzebowanie, a jednocześnie nie przyczynić się do dalszego wzrostu temperatury? A może pozyskać chłód z innych źródeł? Albo w jaki sposób projektować budynki, by ograniczyć wpływ temperatur na pracujące tam osoby? A może trzeba pomyśleć o innym zaplanowaniu zieleni, aby w nie było wysp gorąca? To pytania o najlepsze dostępne rozwiązania, ale pokazują kompleksowość zagadnienia i skalę wyzwań.- Branża ciepłownicza już teraz ma gotowe rozwiązania, które mogą być wdrażane w miastach z myślą o zwiększeniu odporności na zmiany klimatu. Po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że ogrzewanie sieciowe jest w polskich warunkach najlepszą opcją dla miast, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne i środowiskowe.Zobacz także: Metamorfoza polskiego ciepłownictwa: szanse i zagrożenia Elektrociepłownie mają minimalny wpływ na pojawianie się smogu, ten prawie w całości pochodzi z transportu i indywidualnych źródeł ciepła. Zmiana musi zatem zajść na poziomie świadomości i odmitologizowania elektrociepłowni, również tych opalanych paliwem alternatywnym RDF, ponieważ same rozwiązania są dostępne.

Oczywiście branża ciepłownicza musi się zmienić, przede wszystkim ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Można to uzyskać nie tylko przez modyfikację miksu paliwowego zmierzającą do wyeliminowania węgla, ale również podniesienie efektywności sieci dystrybucyjnej m.in. przez rozwiązania z obszaru smart. Tego rodzaju projekty Veolia już zrealizowała w Polsce.W moim rozumieniu gospodarka obiegu zamkniętego sprowadza się do trzech zasad: zużywać jak najmniej zasobów, wykorzystywać je z maksymalną efektywnością i znaleźć zastosowanie dla pozostałości całego procesu. To prowadzi do zamknięcia obiegu. Miasta na stosunkowo niewielkiej powierzchni koncentrują zasoby, kapitał, dane i specjalistów, dlatego są naturalnym poligonem wdrażania rozwiązań z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym. W energetyce mogą znaleźć zastosowanie na praktycznie każdym etapie.W produkcji te rozwiązania mogą polegać na wykorzystaniu paliwa alternatywnego w elektrociepłowniach i ciepłowniach lub odzysku ciepła z procesów produkcyjnych, serwerowni lub ścieków. Na etapie dystrybucji to optymalizacja pracy sieci, m.in. przez rozwiązania z zakresu smart – tak właśnie robimy w Warszawie. Natomiast pozostałości po spalaniu węgla, takie jak popioły lotne czy żużel, mogą po przetworzeniu być wykorzystane na przykład jako półprodukty do betonów drogowych.- Dobrze zdajemy sobie sprawę z konsekwencji zmian klimatu i konieczności ograniczenia wpływu energetyki na środowisko, zwłaszcza jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Z tego powodu planujemy zredukowanie o co najmniej 40-50 proc. węgla w naszym miksie paliwowym do 2030 r. i zastąpienie go innymi paliwami, przede wszystkim gazem oraz biowęglem.Widzimy też możliwość włączenia w większym wymiarze ciepła odpadowego oraz paliwa alternatywnego RDF. W dłuższej perspektywie zmiany będą mieć głębszy, bardziej komplementarny charakter i dotyczyć też zwiększania efektywności całego łańcucha energetycznego.- Tak naprawdę najwięcej wyzwań jest związanych z określeniem sposobu dojścia do gospodarki niskoemisyjnej. Koszty transformacji energetycznej w Polsce, choć rozłożone na kilka dekad, będą prawdopodobnie bardzo wysokie. Decyzje o konkretnych rozwiązaniach trzeba podejmować już teraz, aby rozpocząć inwestycje w optymalnym momencie – co do sytuacji na rynku i co do kosztów.Trzeba mieć jednak na względzie, że inwestycji w ciepłownictwie dokonuje się długoterminowo, a warunki regulacyjno-finansowe będą zmieniać się w cyklu życia systemów i instalacji. To rodzi konieczność analizy różnych scenariuszy oraz dialogu całego rynku z władzami, aby określić, co jest możliwe, w jakim tempie i jaki to będzie miało wpływ na ceny energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców i odbiorców przemysłowych oraz instytucjonalnych. To pierwszy krok w stronę skoordynowanych i rynkowo realistycznych inwestycji w transformację energetyczną.- Z kolejnych corocznych raportów Prezesa URE wynika utrzymująca się niska lub nawet ujemna rentowność przedsiębiorstw ciepłowniczych między -1,64 proc. w 2012 roku do tylko 1,88 proc. w 2018 roku, a 80 proc. ich nakładów inwestycyjnych w 2018 roku pochodziło ze środków własnych. Takie wskaźniki w żadnej mierze nie pozwalają na wygenerowanie przez przedsiębiorstwa niezbędnych środków finansowych dla realizacji inwestycji niskoemisyjnych.Dlatego też polityka taryfowa, w tym metodologia określania taryf na ciepło i stosowana w tym zakresie praktyka przez URE, muszą ulec istotnej modyfikacji, tak, aby przedsiębiorstwa ciepłownicze były w stanie realizować konieczne inwestycje. Konieczne jest także uwzględnienie w polityce taryfowej dynamicznej zmiany otoczenia rynkowego i wprowadzenie mechanizmów promujących działania proefektywnościowe.Wszystkie te zmiany powinny także stanowić zachętę do ponoszenia przez inwestora ryzyk inwestycyjnych i biznesowych w sytuacji dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawno-regulacyjnego. Spółki ciepłownicze powinny także wykorzystywać inne możliwości tworzenia wartości dodanej, na przykład dzięki rozbudowie oferty usług i sprzedaży paliw.- Jednym z projektów o znaczeniu strategicznym dla Veolii Polska będzie stworzenie już w tym roku spółki obrotu. Spółka ta wzorem rynku energii elektrycznej będzie odpowiedzialna za sprzedaż całego portfela produktów i usług Veolii, w tym oczywiście usług ciepłowniczych i okołociepłowniczych. Docelowo przejmie handel energią elektryczną, gazem i paliwami, czyli węglem, biomasą i RDF-em.Rozpoczniemy budowę spółki obrotu, bazując na strukturach, doświadczeniu i potencjale Veolii Energii Warszawa, która już dzisiaj rozwija portfel produktów i usług o potencjale ogólnokrajowym. Są to np. systemy wyspowe, mała kogeneracja i trigeneracja, fotowoltaika i pompy ciepła, audyt i podnoszenie efektywności energetycznej oraz systemy ładowania dla transportu miejskiego. Powstanie jednej spółki obrotu da nam przewagę konkurencyjną i przyniesie korzyści dodatkowe dla naszych klientów.