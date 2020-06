Fundusz Górnośląski i Tauron będą budować farmy fotowoltaiczne

Współpracę przy budowie farm fotowoltaicznych z koncernem energetycznym Tauron zamierza rozwijać należąca do samorządu woj. śląskiego spółka Fundusz Górnośląski; chce ona do tego wykorzystać posiadane poprzemysłowe tereny.

W czwartek przedstawiciele obu firm podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie: projektów budowy niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii, prac badawczo-rozwojowych związanych z budową innowacyjnych układów hybrydowych oraz kogeneracyjnych projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej, w tym energooszczędnych systemów oświetleniowych.

Jak mówił podczas uroczystości w Chorzowie prezes Funduszu Górnośląskiego Krystian Stępień, władze tej spółki już od blisko roku myślą o utworzeniu farmy fotowoltaicznej. "Osiem miesięcy temu zwróciliśmy się do Tauronu, aby taki projekt zrobić wspólnie. Fundusz posiada sporo terenów własnych, wiele z nich jest jednak zdegradowanych" - mówił.

"Znajdują się one m.in. w centrum regionu, w różnych miastach, a to doskonałe miejsce, jeśli chodzi o możliwość podłączenia się do sieci. Chcemy stworzyć pierwszą taką farmę tu, na Śląsku; docelowo chcemy mieć 200 megawatów, natomiast również żeby powstawały mikrofarmy - w ramach przedsiębiorstw czy prywatnych budynków" - sygnalizował Stępień.

Prezes spółki Tauron Nowe Technologie Michał Koszałka akcentował, że koncern, którego znaczna część działalności wiąże się z woj. śląskim mówił, że koncernowi zależy na angażowaniu się tam m.in. w działalność sprzyjającą środowisku naturalnemu. "W tym duchu i w tym kontekście grupa Tauron prowadzi działania skierowane na zmodyfikowanie miksu wytwórczego" - zapewnił.

Koszałka uściślił, że rozmowy z Funduszem Górnośląskim dotyczą przede wszystkim wytwarzania energii z ogniw fotowoltaicznych i mowa o kilku branych pod uwagę lokalizacjach.

"Głównym kryterium jest dla nas wykorzystanie terenów poprzemysłowych, które - póki co - nie nadają się do innego wykorzystania. Chcemy je zagospodarować w taki sposób, żeby przynosiły pożytek lokalnej społeczności i żeby wspierały poprawę jakości powietrza" - uściślił prezes Tauronu Nowych Technologii.

Dodał, że pozostałe punkty listu oznaczają otwarcie drogi do poszukiwania konkretnych rozwiązań. "Głównie chodzi nam o znalezienie najbardziej odpowiedniej dla obu stron formuły - od strony technologicznej. Można tu mówić o różnych mechanizmach; kwestia finansowa będzie zależała od tych wyborów" - zasygnalizował.

O początkach współpracy Funduszu Górnośląskiego i Tauronu mówiono już jesienią ub. roku, gdy pod hasłem "100 megawatów na 100-lecie powstań śląskich" samorządowa spółka i energetyczny koncern przedstawiły założenia projektu, w którym w oparciu o nieruchomości funduszu i jego partnerów powstać miałyby instalacje fotowoltaiczne - o łącznej mocy 100 MW.

Jak deklarowali wówczas partnerzy, analizowano wówczas m.in. współpracę opartą o tzw. model PPA, czyli sprzedaży bezpośredniej z gwarancją odbioru przez klienta biznesowego.

Fundusz deklarował, że jego zaangażowanie w przedsięwzięcie wynika m.in. z posiadanych przezeń dużych nieruchomości na terenie woj. śląskiego (grunty, ale też dachy hal), które mogą zostać wykorzystane bezkosztowo pod budowę elektrowni fotowoltaicznych, co przełożyłoby się na korzyści w procesie inwestycyjnym i ostateczną kalkulację ceny.

Fundusz Górnośląski sygnalizował możliwość włożenia do wspólnego przedsięwzięcia m.in. ponad 8 ha gruntów w Tarnowskich Górach czy - po analizie możliwości technicznych - dachu hali przy al. Roździeńskiego w Katowicach.

Istniejący od blisko 25 lat Fundusz Górnośląski to spółka należąca do samorządu woj. śląskiego. Do jej głównych zadań należy rozwój rynków kapitałowych w regionie oraz działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy. Swoją misję realizuje m.in. poprzez inwestycje w podmioty gospodarcze oraz współpracę z samorządami.

W ramach ogłoszonej w ub. roku polityki "zielonego zwrotu" do 2025 r. Tauron zamierza m.in. zainwestować w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażować w budowę morskich farm wiatrowych. We wrześniu 2019 r. Grupa kupiła pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW oraz nabyła prawa do projektu zespołu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MW.

Wiosną br. koncern deklarował m.in., że docelowo zamierza zbudować na swoich terenach (m.in. na terenie dawnej Elektrowni Jaworzno I) instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 75-150 MW.

W tym roku spółka podpisała porozumienie, zgodnie z którym każdy z kolejnych projektów z obszaru OZE będzie mógł liczyć na co najmniej 50 mln zł dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju. W grudniu ub. roku Tauron podpisał umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na finansowanie wydatków związanych m.in. z energetyką odnawialną. Wartość udzielonego na pięć lat kredytu to 750 mln zł. Sfinansowaniu transformacji Taurona służyć też ma emisja obligacji.