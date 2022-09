Fundusz zarządzany przez PFR objął zielone obligacje R.Power warte 120 mln zł

PFR Fundusz Inwestycyjny FIZAN, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza PFR, objął zielone obligacje firmy R.Power o wartości 120 mln zł. R.Power zamierza wykorzystać wpływy z wyemitowanych obligacji na budowę farm PV zlokalizowanych w Polsce.

PFR Fundusz Inwestycyjny FIZAN, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju, objął zielone obligacje firmy R.Power o wartości 120 mln zł. Jest to druga w ciągu ostatniego miesiąca emisja obligacji, w ramach których spółka pozyskała łącznie 200 mln zł kapitału na rozwój polskiej części portfela projektów PV.

Emisja w ramach programu emisji zielonych obligacji o wartości nominalnej do 1 mld zł

Emisja dla Funduszu odbyła się w ramach programu emisji zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł. Łączna wartość wszystkich obligacji R.Power wyemitowanych do tej pory w ramach programu to 450 mln zł, a Fundusz zarządzany przez PFR stał się, jak podano, największym obligatariuszem spółki.

R.Power zamierza wykorzystać wpływy z wyemitowanych obligacji na budowę farm PV zlokalizowanych w Polsce, zgodnie z aktualnym dokumentem Green Bond Framework.

- Chcemy utrzymać pozycję czołowego niezależnego producenta energii i dewelopera farm PV w Europie, dynamicznie rozwijając portfolio własnych projektów. Środki pozyskane od Polskiego Funduszu Rozwoju istotnie przyspieszą ten rozwój. Nasza współpraca to jednak przede wszystkim kolejny krok w stronę dekarbonizacji polskiej gospodarki, zmniejszenia emisji CO2 oraz zwiększenia niezależności energetycznej - mówi Przemysław Pięta, prezes R.Power, cytowany w komunikacie.

Inwestycja wpisującą się się w strategię wspierania projektów w odnawialne źródła energii PFR GreenHub

- Inwestycja w zielone obligacje R.Power pozwoli na utrzymanie tempa wzrostu jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw w obszarze odnawialnych źródeł energii. Inwestycja ta wpisuje się w przedstawioną w 2019 r. strategię wspierania projektów w odnawialne źródła energii PFR GreenHub - mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR, cytowany w komunikacie.

- Naszym celem jest, aby transformacja energetyczna w światowej gospodarce stała się katalizatorem do zbudowania nie tylko nowych źródeł energii, ale także polskiego sektora OZE i naszego krajowego łańcucha wartości. Dlatego inwestycja w R.Power to nasz świadomy wybór i sedno naszej strategii - mówi Bartłomiej Pawlak.

Data emisji obligacji to 2 września 2022. Obligacje, jak podano, spełniają kryteria zielonych obligacji zgodnie z Green Bond Principles (GBP) opracowanymi przez International Capital Market Associacion.

