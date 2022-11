Fuzja jądrowa może stać się przyszłością transformacji energetycznej

Fuzja może być tanim i całkowicie bezemisyjnym źródłem energii. Podobnie jak w przypadku fotowoltaiki do jej produkcji potrzebne jest słońce, ale też inne gwiazdy. O możliwościach wykorzystania fuzji w transformacji energetycznej rozmawiano podczas COP27.

- Fuzja jądrowa zachodzi wtedy, kiedy dwa atomy na przykład wodoru łączą się jeden cięższy atom, uwalniając w ten sposób energię, atomy mogą pochodzić ze światła wydzielanego przez gwiazdy i słońce - tłumaczy WNP.PL Tim Bestwick, główny dyrektor odpowiedzialny za technologię brytyjskiego urzędu badawczego ds. energii atomowej (United Kingdom Atomic Energy Authority).

Do tego, by atomy się połączyły i potem można było je utrzymać bez rozszczepienia na lżejsze potrzebne, jest duże pole magnetyczne, dlatego do budowy instalacji niezbędnej, by pozyskać energię z fuzji potrzebne są duże magnesy.

Fuzja jest całkowicie bezemisyjna, a elektrownia na niej oparta może powstać wszędzie

David Livingston, starszy doradca Johna Kerry’ego, specjalnego wysłannika ds. klimatu Departamentu Stanu USA, przyznaje, że amerykański rząd bierze pod uwagę fuzję jako przyszłe rozwiązanie w transformacji energetycznej i szuka środków na finansowanie badań i rozwój tej technologii, jako że jest ona całkowicie bezemisyjna.

Amerykańska firma Helion pracuje nad akceleratorami plazmy, które podnoszą temperaturę paliwa pochodzącego z fuzji do 100 milionów stopni Celsjusza, co pozwala na produkcję elektryczności.

Inna Commonwealth Fusion Systems z Massachusetts, która powstała przy jednym z najlepszych uniwersytetów technologicznych na świecie – Massachusetts Institute of Technology, buduje pierwszą, prototypową elektrownię opartą na fuzji.

- To rozwiązanie niezwykle transformacyjne również dla krajów rozwijających się. Taką elektrownię można postawić wszędzie i instalacja nie stanowi żadnego ryzyka, w wypadku na przykład klęski żywiołowej - mówi Jennifer Ganten z Commonwealth Fusion Systems.

Jeden generator oparty na fuzji o mocy 15MW może zasilić w energie 40 tysięcy gospodarstw domowych.

Na razie fuzja to pieśń przyszłości. Potrzeba rozwoju technologii, pieniędzy i ludzi

- Potrzebne są jednak pieniądze na rozwój tej technologii i do tego potrzebne jest partnerstwo publiczno-prywatne - przyznaje David Livingstone. Jednak to nie jedyne wyzwanie, które stoi przed rozwojem energetyki opartej na fuzji.

- Poza finansowaniem będzie trzeba przeszkolić personel mogący obsługiwać taką instalację, a więc zadbać o rozwijanie umiejętności wśród specjalistów, którzy będą pracować w tej branży - mówi Ganten.

Jednak ta technologia nie wesprze obecnego etapu transformacji, jest szansa, że zostanie skomercjalizowana gdzieś pod jej koniec.

- Na razie jesteśmy na etapie rozwijania energetyki opartej na fuzji, aby zbudować realnie działające, komercyjne elektrownie potrzeba nam zapewne od 10 do 20 lat, ponadto trzeba jeszcze wiele badań nad fuzją, by móc sprawić, by mogła ona zasilać nasze domy w energię - mówi nam Tim Bestwick.