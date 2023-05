Fuzja Orlenu z PGNiG i Lotosem pomocna w budowie małych reaktorów jądrowych

Pozycja Orlenu, jednego z dziesięciu największych europejskich koncernów energetycznych, daje gwarancję budowy w Polsce modułowych reaktorów jądrowych (SMR) - ocenia Piotr Balcerowski, wiceprezes Instytutu Staszica, niezależnego think-tanku.

Spółka Orlen Synthos Green Energy złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska sześć wniosków o tzw. decyzję zasadniczą dla elektrowni jądrowych z reaktorami BWRX-300.

Wnioski dotyczą lokalizacji: Włocławek, Stawy Monowskie koło Oświęcimia, Ostrołęka, Dąbrowa Górnicza, Kraków Nowa Huta, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmująca Tarnobrzeg i Stalową Wolę.

BWRX-300 to projekt GE-Hitachi Nuclear Energy (GEH) - joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi.

- Uzasadnieniem dla wielkiej fuzji, czyli połączenia trzech państwowych grup paliwowo-energetycznych, a mianowicie Orlenu, Lotosu i PGNiG, była konieczność dokonania poważnych inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Jeśli tych zmian miałby dokonywać polski podmiot, to musi być to koncern o odpowiednich zasobach finansowych. Odpowiedź na pytanie, czy fuzja się uda, poznaliśmy w listopadzie. Teraz czas, by poszukać odpowiedzi na pytanie: czy planowane inwestycje, szczególnie w „mały atom”, zostaną zrealizowane zgodnie z zapowiedziami - mówi Piotr Balcerowski, wiceprezes Instytutu Staszica.

Modułowe reaktory jądrowe potrzebne dla systemu elektroenergetycznego

Ocenia, że małe reaktory jądrowe (SMR) to technologia przyszłości. Stanie się tak, ponieważ SMR będą niezbędne do zbilansowania systemu energetycznego, a zarazem jest to technologia, która dopiero ma powstać.

Polski reaktor w technologii BWRX-300, dzięki wykorzystaniu w procesie budowy doświadczeń z USA i Kanady, ma szansę powstać już jako drugi na świecie, po kanadyjskim Darlington, gdzie elektrownia ma zostać oddana do użytku do końca 2028 roku.

- Z uwagi na znacznie mniejsze nakłady inwestycyjne oraz szybkość budowy reaktora BWRX-300 z modułów, program tworzenia sieci małych elektrowni nuklearnych uznawany jest obecnie za najskuteczniejszy i najszybszy sposób przeprowadzenia transformacji polskiej energetyki i ciepłownictwa w kierunku dekarbonizacji i osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych - ocenia Piotr Balcerowski.

400 milionów dolarów na rozwój technologii BWRX-300

Jego zdaniem kluczem do sukcesu będzie, oczywiście, nie tylko technologia, ale również środki na realizację tego przedsięwzięcia.

Międzynarodowe firmy, zaangażowane w budowę małych reaktorów modułowych, zawarły w marcu 2023 r. umowę, zgodnie z którą przeznaczą ponad 400 mln dolarów na rozwój technologii BWRX-300.

Jednym z sygnatariuszy jest Synthos Green Energy – partner Orlenu, z którym koncern utworzył spółkę joint venture Orlen Synthos Green Energy. Ma ona w Polsce wyłączność na budowę tego typu obiektów. Podpisany dokument przyspieszy prace nad technologią oraz przyczyni się do obniżenie kosztów związanych z jej wdrożeniem.

Oprócz Synthos Green Energy umowę o współpracy zawarli: amerykański koncern energetyczny – Tennessee Valley Authority, największy w Kanadzie wytwórca bezemisyjnej energii – Ontario Power Generation oraz twórca reaktora BWRX-300 – GE Hitachi Nuclear Energy.

Wybór technologii BWRX-300 w grudniu 2021 r. poprzedziła dwuletnia, konkurencyjna procedura selekcji spośród kilkudziesięciu technologii, prowadzona przez zespół ponad sześćdziesięciu profesjonalistów.

- Jak widać, Orlen, Synthos i ich plany nie są realizowane równolegle do prac toczących się na świecie, a są ich elementem. Pozycja Orlenu, dzisiaj jednego z dziesięciu największych europejskich koncernów energetycznych, jego zasoby finansowe i wiarygodni partnerzy – to wszystko jest solidną gwarancją tego, że plany uda się zrealizować. Jeśli na świecie małe modułowe reaktory będą powstawały (a wszystko wskazuje, że tak), to powstaną i w Polsce. I to jest najlepsza odpowiedź na pytanie – a po co nam była ta fuzja - podsumowuje Piotr Balcerowski.