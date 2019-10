Günther Oettinger o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji: Teraz albo nigdy

W Europejskim Komitecie Regionów odbyła się (9 października) konferencja wysokiego szczebla dotycząca regionów górniczych. Tematem, który zdominował pierwszą część spotkania był Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, o którym mówi się od dawna, ale wciąż nie wiadomo, jak w praktyce miałby wyglądać i na jakich zasadach miałby być finansowany.

Zwrócił też uwagę na konieczność doprecyzowania zasad, na jakich miałby funkcjonować fundusz i na jakich zasadach miałyby z niego korzystać państwa członkowskie.- Pytanie brzmi - czy jeśli państwo wycofało się z wydobywania węgla wcześniej, jak np. miało to miejsce we Francji, to takie państwo powinno mieć dostęp do środków w ramach tego funduszu? Według mnie tak, bo konsekwencje transformacji trwają wiele lat, dotykają kwestii społecznych, tworzenia nowych miejsc pracy itp. Trzeba do tego podejść sprawiedliwie - podkreślał.Zaznaczył też, że mówiąc o funduszu nie należy zapominać o konsekwencjach, jakie przyniesie brexit. a które nie pozostaną bez wpływu na unijny budżet, a co za tym idzie - na instrument wspierający transformację energetyczną.- Nie zapominajmy też, że stoimy u progu brexitu, Wielka Brytania prawdopodobnie ostatecznie wystąpi z UE , a to oznacza w najbliższym 10-leciu straty z tytułu płatności na poziomie 40 mld euro. Widzimy rożne rozwiązania. Pierwsza rzecz to rolnictwo. Żeby zamknąć lukę proponujemy zmniejszenie wydatków na ten cel o 5 proc. ale wiele państw odrzuca tę propozycję. Kolejna rzecz, to chcemy zmniejszyć politykę spójności o 7 proc. Ta propozycja również jest odrzucana. Trzeci obszar to działania obejmujące badania, pomoc dla Afryki itp. Tu też można szukać środków. Ale jeśli państwa członkowskie są w stanie przeznaczyć na ten cel maksymalnie 1,5 proc. PKB, to nie jesteśmy w stanie sfinansować funduszu - mówił Oettinger.- Proszę o wywarcie wpływu na rządy państw członkowskich, na Szwecję, Danię, Austrię, Niemcy. Ale jeśli Niemcy nie chcą zmniejszania środków na rolnictwo, a jednocześnie nie chcą przeznaczyć na fundusz więcej niż 1,5 proc., to zapomnijmy, że to się uda zrobić. Jeżeli do końca roku nie będzie konkretnych decyzji, to nie będziemy w stanie tego zadania realizować w perspektywie 2020-2027. To decydujący czas dla regionów. Zanim zakończę kadencję, chcę opracować propozycje sektorowe i przepisy wykonawcze - kto, ile i za co powinien dostać. Liczę wtedy na państwa rozsądek i propozycje dotyczące współfinansowania - apelował.