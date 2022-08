Gaz bez podatku - Niemcy proszą Brukselę o zgodę na rewolucję

Niemiecki minister finansów Christian Lindner wystąpił do Komisji Europejskiej z prośbą o zgodę na okresowe wstrzymanie naliczania podatku VAT na sprzedaż gazu ziemnego. Równocześnie planowane jest nałożenie tak zwanego podatku wyrównawczego na energie elektryczną w wysokości od 1,5 do 5 centów za każdą zużytą kilowatogodzinę.

Rząd niemiecki 12 sierpnia skierował do Komisji Europejskiej oficjalne pismo w sprawie możliwości czasowego wstrzymania doliczania stawki podatku VAT do ceny końcowej gazu ziemnego. Dotyczyć to ma odbiorców indywidualnych oraz przemysłu.

Zgodnie z przyjętym przez państwa unijne prawodawstwem dotyczącym podatku od wartości dodanej podatek ten uważany jest za składnik całkowitej ceny co oznacza, że jest on obowiązkowy. Przy czym w poszczególnych krajach stawka jest ustalana indywidulanie. Dlatego też konieczna jest zgoda Komisji Europejskiej na jego, nawet czasowe, zawieszenie.

Ceny energii zagrażają dobrobytowi Niemców

- Rosnące ceny energii stanowią zagrożenie dla naszego dobrobytu i stabilności natomiast akceptacja przepisów podatkowych przez ludność ma kluczowe znaczenie dla ich stosowania - przekazał w uzasadnieniu prośby niemiecki minister finansów Christian Lindner.

Rząd chcąc pomóc importerom i dystrybutorom gazu ziemnego zamierza wprowadzić nową opłatę zwaną podatkiem wyrównawczym od energii elektrycznej. Do każdej zużytej kilowatogodziny doliczane będzie od 1,5 do 5 euro centów, w zależności od ilości kupowanej energii. Pozyskane tą drogą środki zostaną przeznaczone na pokrycie wyższych cen hurtowych gazu ziemnego, które tylko w ciągu tego roku wzrosły o 90 procent.

Ma być także wyasygnowana dodatkowa kwota z budżetu federalnego na dopłatę do magazynowania gazu. Wszystko po to, aby zachęcić do poszukiwania alternatywnych wobec rosyjskich źródeł zaopatrzenia w gaz ziemny.

Niemieckie magazyny zapełnione w 75 procentach

Od połowy czerwca tego roku Gazprom ograniczył dostawy realizowane z wykorzystaniem Nord Stream 1 do 20 procent zdolności technicznych. Zamiast około 160 milionów metrów sześciennych dziennie transportowanych jest ledwie 35-40 milionów metrów sześciennych.

Według informacji resortu gospodarki i ochrony środowiska niemieckie magazyny gazu są obecnie zapełnione w 75 procentach.