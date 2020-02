Gaz, słońce i wiatr ogrywają europejską energetykę węglową. Najnowsze dane

Choć w naszym kraju w ostatnim czasie oddawaliśmy do użytku nowe bloki węglowe, to węgiel jako paliwo w energetyce bezapelacyjnie odchodzi do lamusa. Jak wynika z najnowszych kalkulacji, aż 35 proc. energii w krajach Unii Europejskiej pochodziło w ubiegłym roku z OZE, węgiel zaś tracił najbardziej.

Mniej węgla, mniej emisji

Drugim wielkim beneficjentem odchodzenia od spalania węgla był gaz. Rok do roku źródła gazowe wyprodukowały o 74 TWh energii więcej (w 2019 roku 699 TWh). W przeszłości istniały poważne obawy, czy przestawienie się krajów UE na gaz ziemny nie zagrozi bezpieczeństwu energetycznemu Wspólnoty. Na szczęście rozwój technologii LNG spowodował, że obawy o to są mniejsze niż w poprzednich latach.W minimalnym stopniu udział procentowy w europejskim miksie energetycznym zwiększył również atom. Wzrósł on z 25,3 do 25,5 proc. Jednak w liczbach bezwzględnych siłownie atomowe wyprodukowały rok do roku o 6 TWh energii mniej. W porównaniu z 2012 rokiem oznacza to spadek o około 7,5 proc.Nie zaskakuje więc, że zmiany w energetyce spowodowały spadek emisji CO2.Licząc od 2010 roku emisja CO2 z elektrowni opalanych węglem brunatnym spadła o 23 proc., aż o 56 proc. z elektrowni na węgiel kamienny i o 20 proc. z pozostałych elektrowni i ciepłowni. Jednak w przemyśle w tym samym okresie wzrosły o 7 proc.Ciekawie kształtuje się statystyka, pokazując, gdzie w Europie energię elektryczną produkuje się przy najmniejszej emisji CO2. Nie zaskakuje fakt, że Polska jest na drugim od końca miejscu. Gorsza jest tylko Estonia. Przy wyprodukowaniu 1 kWh emitujemy średnio 917 g CO2. Dla porównania Estonia 957 g. Najlepsza pod tym względem jest Szwecja. Miks OZE i atomówek powoduje, że emisja CO2 sięga tam minimalnych 37 g.Martwić może fakt że nasza średnia emisja przy produkcji energii rok do roku spadła tylko o 3 proc. U naszych zachodnich sąsiadów aż o 14 proc., a przecież wyprodukowanie tam 1 kWh skutkuje emisją 397 g CO2.