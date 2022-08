Gaz-System dostał pozwolenie na budowę gazociągu Kolnik-Gdańsk w ramach projektu FSRU

Wojewoda Pomorski wydał pozwolenie na budowę gazociągu Kolnik-Gdańsk, który jest jedną z części projektu FSRU - pływającego terminala LNG - poinformował w czwartek operator przesyłowy gazu Gaz-System.

Jak przypomniał Gaz-System, gazociąg Kolnik-Gdańsk to jeden z trzech odcinków gazociągów lądowych, wchodzących w skład projektu pływającego terminala. Będzie miał długość ok. 35 km i zapewni on możliwość przesłania w rejon centralnej Polski gazu, który zostanie wcześniej odebrany i poddany regazyfikacji w FSRU, zlokalizowanym w Zatoce Gdańskiej.

"Uzyskaliśmy pierwszy z trzech kompletów pozwoleń na budowę, wymaganych na ok. 250 kilometrowym odcinku lądowym projektu FSRU. Po zakończeniu procesu pozwoleniowego i wyborze wykonawców planujemy niezwłocznie przystąpić do rozpoczęcia prac budowlanych na tej inwestycji - powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

Gazociąg będzie przebiegał przez 5 gmin w województwie pomorskim: miasto Gdańsk, Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb oraz Pszczółki. Wraz z gazociągiem przyłączeniowym wysokiego ciśnienia powstanie również stacja pomiarowa FSRU oraz światłowód.

Jak przypomniał Gaz-System, w skład części lądowej FSRU (tzw. onshore) wchodzą, oprócz gazociągu Kolnik-Gdańsk, jeszcze gazociągi Gardeja-Kolnik o długości ok. 86 km oraz Gustorzyn-Gardeja o długości ok. 128 km. Aktualnie oba są w fazie projektowej.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, oddanie FSRU do użytkowania jest planowane w perspektywie 2027/2028 r. - przypomniał Gaz-System.

26 lipca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie budowy w porcie w Gdańsku m.in. falochronu i toru wodnego na potrzeby FSRU. Przyjęty uchwałą program wieloletni pod nazwą "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk" zakłada m.in. budowę falochronu osłonowego o długości około 1000 m i obiektów towarzyszących. Przewidywany koszt dla z budżetu państwa to ponad 800 mln zł.