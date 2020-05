Gaz-System: komplet wykonawców północnej części gazociągu Polska – Litwa

Gaz-System wybrał wszystkich wykonawców północnej części gazociągu Polska – Litwa – poinformowała w piątek spółka. W najbliższych tygodniach operator planuje wybrać wykonawców dla dwóch odcinków południowej części interkonektora – dodano.

Gaz-System podpisał umowę z firmą IDS-BUD S.A., co oznacza, że spółka zakontraktowała wszystkich wykonawców dla północnej części interkonektora gazowego Polska - Litwa (GIPL). Zamówione zostały także rury i niezbędna armatura, które pozwolą na rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych na tej inwestycji - czytamy w komunikacie.

"Mamy zakontraktowanych wszystkich wykonawców części północnej interkonektora Polska-Litwa, co oznacza, że możemy przechodzić do fazy budowlanej tej inwestycji" - powiedział, cytowany w komunikacie wiceprezes spółki Artur Zawartko.

Dodał, że dołączenie gazowe Polski z Litwą zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu, a także umożliwi gazyfikację północno-wschodnich regionów Polski".

Gaz-System podał, że obecnie na północnej części GIPL trwa proces przekazywania nieruchomości w pasie inwestycji na potrzeby prac budowlanych. W najbliższych tygodniach planujemy wybrać wykonawców dla dwóch odcinków południowej części interkonektora.

Spółka przypomniała, że gazociąg Polska - Litwa z racji swojej długości tj. ok. 343 km został podzielony na dwie części: północną składającą się z trzech odcinków oraz południową składającą się z dwóch. Budowa 185 km północnej części tej inwestycji będzie realizowana przez 3 firmy: IDS-BUD SA. na trasie Rudka Skroda - Konopki (ok. 61 km); konsorcjum NDI na trasie Konopki - Kuków (ok. 77 km) oraz konsorcjum JT S.A. na trasie Kuków - Granica PL-LT (ok. 47 km) - podano.

Komisja Europejska przyznała inwestycji status "Projektu wspólnego zainteresowania" ("Project of Common Interest"). Budowa gazociągu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego instrumentu finansowego "Łącząc Europę" (CEF - Connecting Europe Facility) w zakresie prac projektowych i budowy gazociągu - czytamy w komuniakacie.