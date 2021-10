Gaz-System rozszerza działalność badawczą

Laboratorium Badań Materiałowych Gaz-System w Pogórskiej Woli uzyskało świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w zakresie wykonywania specjalistycznych badań. Placówka wykonuje badania materiałów metalowych, w tym złączy spawanych.

Laboratorium w Pogórskiej Woli jest jednym z trzech laboratoriów Gaz-System.

"Kompetencje laboratorium zostały pozytywnie ocenione przez UDT, dzięki czemu możliwe było rozszerzenie usług i wykonywanie badań - wizualnych, penetracyjnych, magnetyczno-proszkowych oraz ultradźwiękowych dla urządzeń ciśnieniowych objętych ustawą o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r." - czytamy w informacji spółki.

Gaz-System ocenił, że uznanie UDT jest dopełnieniem uzyskanej w listopadzie 2020 r. akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, na podstawie której realizowano już wcześniej badania wizualne, ultradźwiękowe, badania penetracyjne oraz ocenę radiogramów.

W spółce funkcjonuje również Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu, które wykonuje m.in. badania fizykochemiczne gazu ziemnego oraz badania w środowisku pracy, a także akredytowane Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy (LWG) w Hołowczycach, które prowadzi prace w zakresie wzorcowania gazomierzy gazem ziemnym przy ciśnieniu roboczym do 55 bar. Stanowisko do wzorcowania gazomierzy to innowacyjne na skalę światową rozwiązanie, które posiada możliwość pracy w dwóch trybach: otwartym, gdzie gaz pobierany jest z sieci, a przepływ regulowany jest przez tłocznię gazu oraz zamkniętym, gdzie przepływ gazu wymuszany jest przez specjalną sprężarkę.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.