Gaz-System rusza z badaniem na przepustowość regazyfikacyjną pływającego terminala LNG

Gaz-System rozpoczyna tzw. niewiążące badanie rynku dla nowych zdolności przesyłowych i mocy regazyfikacyjnej pływającego terminala LNG typu FSRU - poinformował we wtorek operator. Terminal ma być gotowy w latach 2026 - 2027.

Chodzi o pływający terminal typu Floating Storage Regasification Unit (FSRU), wyposażony w pokładowe urządzenia do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, który miałby się stać trzecim - obok terminala w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe - elementem tzw. Bramy Północnej.

Spółka rozpoczęła tzw. niewiążące badanie rynku co do zapotrzebowania na nowe zdolności przesyłowe w krajowym systemie przesyłowym, w związku z udostępnieniem mocy regazyfikacyjnych Terminalu LNG typu FSRU - czytamy we wtorkowym komunikacie operatora.