Gaz traci na atrakcyjności, ale tylko w bogatych krajach

Gaz - najczystsze paliwo kopalne - przestaje być atrakcyjne dla bogatych krajów, pisze agencja Bloomberg. W krajach rozwijających się sytuacja wygląda jednak inaczej.

Europejskie projekty na cenzurowanym?

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej popyt na gaz w ciągu najbliższych pięciu lat wzrośnie w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie, a pozostanie stabilny w Europie, Eurazji i Ameryce Północnej.Europejskie rządy po pandemii Covid-19 są jeszcze bardziej skoncentrowane na zazielenianiu swoich gospodarek. Europejscy przywódcy zatwierdzili program Zielonego Ładu przewidujący przekazanie ponad 500 miliardów euro na zielone projekty.To zła wiadomość dla projektów takich, jak terminal importowy LNG Shannon w Irlandii, opracowany przez amerykańską firmę New Fortress Energy. Nowy rząd w Irlandii 30 czerwca podjął decyzję o wycofaniu go z listy projektów, które powinny otrzymać wsparcie ze strony Unii Europejskiej.W zeszłym roku sąd zdecydował, że terminal LNG w Göteborgu na zachodnim wybrzeżu Szwecji nie powinien być podłączony do sieci. Budowa rurociągu między Francją a Hiszpanią została zaniechana po tym, jak organy regulacyjne po obu stronach granicy zastosowały weta, aby ją zatrzymać.Opór wobec gazu rośnie też w Australii, jednym z największych eksporterów LNG na świecie. Aktywiści w tym kraju od dawna sprzeciwiali się jego eksploatacji, głównie z powodu lokalnego wpływu na środowisko. Dziś opór wobec nowych projektów gazowych o wartości ponad 50 miliardów dolarów coraz bardziej koncentruje się na tym, że są one niezgodne z zobowiązaniami klimatycznymi kraju w ramach porozumienia paryskiego.czytaj też: Polscy energetycy mają "syndrom oblężonej twierdzy" - uważa były minister środowiska