Gaz ziemny w Europie drożeje o 1,1 proc.

W poniedziałek rano gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach lipcowych drożeje o 1,1 proc,. do 84 euro za MWh. Jego cena rośnie też w kontraktach sierpniowych - o prawie 0,25 proc., do ok. 85,5 euro za MWh.

Gaz ziemny w poniedziałek ran w kontraktach lipcowych w holenderskim hubie TTF drożeje o 1,1 proc., do 84 euro za MWh. W kontraktach sierpniowych cena gazu ziemnego rośnie o około 0,25 proc., do prawie 85,5 euro za MWh.

W piątek na zamknięci gaz ziemny kosztował w kontraktach lipcowych 83,1 euro za MWh, a w kontraktach sierpniowych - prawie 85,3 euro za MWh.