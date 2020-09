Gazowo-słoneczna elektrociepłownia – specjalnie dla CPK

Dla nas najważniejsze jest teraz określenie przez CPK miejsca, w którym ma być zlokalizowana elektrociepłownia - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE. Budowa największej instalacji trigeneracyjnej w kraju może ruszyć za pięć lat.

- Stosujemy już trigenerację, ale na niewielką skalę, w zasadzie testowo. Jednostka na potrzeby CPK będzie zatem de facto naszym pierwszym źródłem trigeneracyjnym i największą tego typu instalacją w Polsce. Zakładamy, że PGE Energia Ciepła będzie bezpośrednio sprzedawała energię elektryczną, ciepło i chłód do CPK, bez pośrednictwa innych podmiotów.- Dla nas najważniejsze jest teraz określenie przez CPK miejsca, w którym ma być zlokalizowana elektrociepłownia. Zakładamy, że powstanie ona na terenach Portu, ale jeszcze nie wiemy, czy na działce, którą wydzierżawimy, czy może na terenie, który będzie naszą własnością. Tak czy inaczej na tym etapie kluczowe jest określenie lokalizacji elektrociepłowni. Gdy to się stanie, zaczniemy już wewnętrznie projektować infrastrukturę niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego CPK.- Oceniam, że przetarg na wybór generalnego wykonawcy nowej elektrociepłowni powinien się odbyć w 2024 roku, a budowa powinna ruszyć w tym samym roku lub w 2025 roku. Jak widać, czasu na zbudowanie elektrociepłowni nie ma zbyt dużo, ale to dla nas nie jest nadzwyczajna sytuacja. Mamy odpowiednie doświadczenie i kompetencje, żeby zbudować elektrociepłownię na czas. Kluczowe teraz, powtórzę, jest wyznaczanie przez CPK lokalizacji dla elektrociepłowni.- Zakładamy, że to będzie całkowicie nasza inwestycja i że sami sfinansujemy jej budowę. Szacujemy, że przy mocy na poziomie 100 MW to będzie inwestycja o wartości około 300 mln zł, ale jak powiedziałem, nie wiemy jeszcze, jaka będzie moc tej jednostki. To dla nas ważna inwestycja. Nie tylko zyskamy nowego, ważnego klienta, ale też przyczynimy się do realizacji jednej ze sztandarowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, jaką jest budowa CPK.