Gazowych inwestycji nie zabraknie, ale stawiamy na atom

Inwestycji gazowych nie zabraknie. Coraz więcej decyzji dotyczy kwestii atomu. O gazowym bezpieczeństwie oraz o tym, co się dzieje wokół budowy siłowni jądrowej - mówi nam Mateusz Berger, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Po napaści Rosji na Ukrainę wiele krajów na nowo analizuje swoje bezpieczeństwo energetyczne.

Dla Polski budowa drugiego gazoportu będzie ważna pod względem handlowym.

Kluczowe decyzje w sprawie budowy elektrowni atomowej już zapadają.

Ubiegłoroczne zużycie gazu było niższe niż już istniejące moce importowe. Tymczasem trwają prace związane z budową kolejnego gazoportu. Po co on nam?

- Polska - zakładając, że nie będzie wydarzeń o charakterze katastroficznym czy dywersyjnym - jest zabezpieczona w kwestii dostaw gazu. Do już działającego gazoportu trzeba doliczyć Baltic Pipe, jest rewers na gazociągu jamalskim, w końcu mamy też interkonektory. I nie zapominajmy jeszcze o własnym wydobyciu.

Jeśli jednak szerzej spojrzymy na region - czyli naszych sąsiadów, kraje bałtyckie, Węgry, ale także Ukrainę - to widzimy miejsce na drugi gazoport. W scenariuszu niewielkiego wzrostu rynku gazu dla samej Polski terminal mógłby być zbędny; dla regionu i roli, jaką w nim chcemy odgrywać - już nie.

Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy... Sytuacja z wojną w Ukrainie wiele zmieniła. Dla naszego bezpieczeństwa drugi terminal, który znacznie łatwiej chronić niż gazociągi, wydaje się jeszcze bardziej atrakcyjny. Przykład Nord Streamu powinien nas wiele nauczyć (wysadzenie w powietrze gazociągów na dnie Bałtyku - przyp. red.).

Inwestycji w gazie wciąż nie zabraknie, bo chcemy być gazowym hubem

W ostatnich latach w naszym kraju realizowano wiele inwestycji związanych z gazem. Czy czekają nas jeszcze jakieś duże, nowe?

- Z gazem pozostaniemy przynajmniej na 1,5-2 dekady, w świetle wydarzeń poprzedniego roku i gwałtownego wzrostu cen tego surowca natomiast możliwe są różne scenariusze wzrostu konsumpcji w Polsce.

Na pewno gaz, obok atomu, jest bardzo dobrym, bo stabilnym źródłem energii. Pamiętajmy, że świetnie uzupełnia on OZE i choćby z tego powodu spółki energetyczne decydują się na budowę nowych bloków opalanych gazem. Po stronie operatora gazowego systemu przesyłowego być może aż tak spektakularnych inwestycji, jak w ostatnich latach nie będzie, ale jednak sporo trzeba zrobić.

Na przykład doprowadzić gazociągi do planowanego drugiego terminala...

- Tak, niedawno Gaz-System otrzymał decyzje lokalizacyjne potrzebne do budowy gazociągów, odbierających surowiec z mającego powstać w Gdańsku terminala.

Chciałbym podkreślić, że na horyzoncie nie ma innych źródeł, które zastąpiłyby szybko gaz ziemny. Co prawda Komisja Europejska mówi o wodorze, ale to wciąż melodia przyszłości...

A skoro tak, inwestycje w gazie muszą być realizowane. Dogłębnych analiz wymaga np. biogaz. Wydaje się obecnie, że ten kierunek, zwłaszcza we wschodniej części kraju, również mógłby być rozwijany. Pamiętajmy, że w dziedzinie gazu mamy postęp i nowe technologie.

Które z nich należałoby jeszcze rozważyć?

- Z pewnością należy się zastanowić i zdefiniować - biorąc pod uwagę nasze obecne doświadczenie - rolę podziemnych magazynów gazu. Obecnie mamy około 3,2 mld m sześc. pojemności.

Nasze doświadczenie pokazuje, że być może przydałoby się więcej. Tyle że tu dochodzi aspekt kosztowy. Magazyny gazu to nie są tanie i szybkie inwestycje, wymagają potężnych nakładów finansowych. Należałoby też porozumieć się z Orlenem (przejął PGNiG). Na końcu jest przecież klient, którego nie możemy obciążać w całości kosztami.

Warto jednak dodać, że skoro drugi terminal gazowy mógłby wspierać budowę w Polsce hubu gazowego, to taką samą rolę mogłyby pełnić także nowe pojemności magazynowe.

Dodatkowe magazyny zwiększyłyby nasz gazowy potencjał handlowy

O ile można byłoby zwiększyć pojemność naszych magazynów?

- W idealnym świecie dobrze byłoby mieć jeszcze co najmniej miliard dodatkowych m sześc. Ale pamiętajmy o kosztach... To wszystko wymaga jeszcze analiz.

W ostatnich latach budowaliśmy interkonektory. Czy jakieś byłyby jeszcze potrzebne?

- Faktycznie, w poprzednim roku ruszył GIPL (połączenie Polski z Litwą), oddaliśmy do użytku gazociąg na Słowację. Obecnie poza Czechami raczej nie należy spodziewać się nowych inwestycji…

A co słychać w sprawie drugiego interkonektora z Czechami?

- Na poziomie międzyrządowym jesteśmy w kontakcie z naszymi partnerami w Pradze, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę na nowo podchodzą do tematu dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Czech.

Jest to kwestia złożona, bo - z jednej strony - mamy potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a z drugiej strony - właściciel tamtejszych gazociągów przesyłowych (Net4gas) jest spółką prywatną o typowo rynkowej optyce. Trwają rozmowy.

Z punktu widzenia naszego kraju bardzo interesujące byłoby także zagospodarowanie gazociągu jamalskiego. Czy coś w tej sprawie się dzieje?

- To trudna kwestia, bo chodzi o kwestie międzynarodowe, w tym dotyczące sankcji. Zasadne jest przemyślenie tego, co zrobić z tą, już w końcu istniejącą, infrastrukturą, która nie będzie już transportowała gazu ze wschodu na zachód.

Najbardziej logiczne i efektywne wydaje się wykorzystanie tej infrastruktury do wzmocnienia istniejącej sieci Gaz-Systemu, zwłaszcza w zakresie przesyłu na wschód kraju, a docelowo - pełna integracja obu systemów przesyłowych.

A co z Ukrainą, bo to ostatni kraj, z którym moglibyśmy się jeszcze połączyć dużym interkonektorem?

- Niezależnie od trwającej wojny obronnej nasi ukraińscy partnerzy myślą o zabezpieczeniu energetycznym swojego państwa na przyszłość. Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Ukrainy znajdują się w stałym kontakcie dotyczącym perspektyw rozbudowy połączenia gazowego.

W zeszłym roku Gaz-System udostępniał przepustowość ciągłą w kierunku Ukrainy. W bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie procedury, której celem jest sprawdzenie zapotrzebowania rynku na dodatkowe zdolności przesyłowe między oboma krajami.

Ponadto Gaz-System regularnie wspiera operatora ukraińskiego w odbudowie systemu uszkadzanego na skutek ataków Rosji na Ukrainę.

W atomie sporo się dzieje, choć na pierwszy rzut oka tego nie widać

Można pokusić się o stwierdzenie, że w przypadku gazu większość inwestycji już została zrealizowana lub trwają nad nimi prace. Ale w przypadku budowy pierwszej elektrowni atomowej dopiero pojawiają się schody... Co się dzieje w tej kwestii?

- W ciągu ostatniego roku czy dwóch - i myślę także o moim poprzedniku, ministrze Piotrze Naimskim - w tej kwestii udało się sporo już osiągnąć. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu osób to, że nie wbiło się łopaty, oznacza, że prace nie ruszyły. W przypadku jednak tak skomplikowanego projektu wielu działań, które są konieczne, nie widać.

Istotnym momentem było wykupienie od firm energetycznych i scalenie w rękach jednego właściciela – Skarbu Państwa - udziałów spółki-inwestora. Taką spółką po prostu łatwiej zarządzać.

Drugim ważnym wydarzeniem było ogłoszenie preferowanego przez spółkę wariantu lokalizacji (Lubiatowo-Kopalino) i złożenie raportu środowiskowego do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Obecnie trwa postępowanie, w tym tzw. procedura transgraniczna, które - mam nadzieję - zakończy się sprawnym wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tej inwestycji. Jesteśmy w końcu także przed decyzjami dotyczącymi infrastruktury towarzyszącej – dróg, linii kolejowej itp.

W końcu udało się wybrać dostawcę technologii. W tej zresztą sprawie jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską.

Czy udało się już z nią porozumieć?

- Tak, na poziomie politycznym nasze podejście jest zrozumiałe i akceptowane; szczegóły realizacyjne będą elementem dalszych rozmów ze służbami KE, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa jądrowego czy ewentualnej pomocy publicznej.

A co z druga "atomówką"?

- Trwają prace nad wyborem dla niej lokalizacji. Oficjalne ogłoszenie powinno nastąpić w ciągu 8-9 miesięcy.

Wiele się mówi, że może to być Bełchatów...

- Zaletą tego miejsca jest infrastruktura, ale o tym, gdzie będzie zlokalizowana druga elektrownia jądrowa, poinformujemy we właściwym czasie, po zakończeniu analiz.

Czyli generalnie prace trwają. Niepokoją jednak coraz częstsze informacje o tym, że będziecie musieli się zmierzyć z zagranicznym oporem. Nie obawia się pan protestów ze strony Niemiec czy Austrii?

- Trzeba powiedzieć, że w Niemczech powstała bardzo silna narracja antynuklearna. O ile w Austrii ma ona charakter historyczny, o tyle u naszych zachodnich sąsiadów jest ona względnie nowa i ma charakter wtórny. Należy sobie zadać pytanie, czemu do tego doszło i kto za tym stoi. Ten kierunek stosunkowo łatwo sobie wyobrazić.

Warto jednak rozmawiać o faktach. A te są takie, że po poniesieniu początkowych kosztów energia elektryczna z atomu jest najtańsza. Co więcej: jest czysta, stabilna i bezpieczna. Dodatkowo jeśli chcemy rozwijać energetykę odnawialną, to właśnie energia atomowa jest najlepiej uzupełniającą OZE.

Warto byłoby, aby polski wsad do energetyki jądrowej był jak największy

Mimo wszystko: czy z jednej strony odejście od gazu, a z drugiej - stawianie na atom, to nie wejście z deszczu pod rynnę. Co z paliwem?

- Po pierwsze: czasu jest wystarczająco dużo, aby wypracować bezpieczne kierunki dostaw paliwa. Z drugiej strony mogę zaryzykować tezę, że tak jak Europa odpuściła wydobycie i produkcję metali ziem rzadkich; tak samo postąpiono z atomem. Tymczasem do metali ziem rzadkich wracamy - i nie da się tego wykluczyć w przypadku uranu. Być może czeka nas rewolucja w dziedzinie paliwa jądrowego...

Czy jeszcze w tym roku może zapaść jakaś kluczowa decyzja w sprawie atomu?

- Oprócz drugiej decyzji lokalizacyjnej chciałbym, aby w tym roku zapadły te dotyczące polskiego wkładu w budowę siłowni jądrowych. Local content to coś kluczowego w przypadku takich inwestycji. Mamy pełne pole do popisu, bo - oprócz „dużych atomówek” - mają powstać SMR. Nie widzę przeciwwskazań do udziału w tym firm z naszego kraju. Zwłaszcza że np. problemy z łańcuchami dostaw wskazały, jak ważne jest posiadanie określonych umiejętności na miejscu.

Tu nie chodzi o całkowitą zmianę filozofii dotyczącej globalizacji, ale pewne kompetencje powinniśmy posiadać dla własnego bezpieczeństwa.