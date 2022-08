Gazprom coraz mocniej szachuje Europę

Rosyjski Gazprom ponownie odciął dziś dostawy gazu przez Nord Stream - zgodnie z tym, co zapowiadał dwa tygodnie temu. Przyczyną mają być problemy techniczne wywołane sankcjami... Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to kolejny, energetyczny szantaż ze strony Kremla. Najgorszy scenariusz – a więc całkowite i długotrwałe odcięcie gazu do Europy – będzie oznaczać poważne problemy, włączając w to recesję, racjonowanie energii i blackouty.

Recesja w Niemczech, wywołana wysokimi cenami energii, odbije się na całym kontynencie.

W tym momencie niemieckie magazyny są zapełnione w 85 procentach. Ale kraj ten musi ściąć zużycie gazu o co najmniej 20 procent, żeby przejść suchą stopą przez sezon grzewczy.

Analitycy Goldman Sachs uważają, że Rosja nie utnie dostaw całkowicie, a utrzyma je na poziomie 20 procent całkowitych możliwości przesyłowych.

Rosyjski gigant poinformował także francuski koncern Engie, że od czwartku przestanie dostarczać mu gaz - ze względu na nieporozumienia wokół płatności.

– Tak jak oczekiwaliśmy, Rosja używa gazu jako broni wojennej – skomentowała krok Gazpromu francuska minister transformacji energetycznej, Agnes Pannier-Runacher.

Tegoroczny sezon jesienno-zimowy to jedna wielka niewiadoma

Na razie Gazprom zapowiedział, że wyłączenie dostaw potrwa trzy dni, ale europejskie rządy obawiają się, że na tym się nie skończy i Moskwa znajdzie wkrótce inną wymówkę, żeby zatrzymać przesył Nord Streamem.



Najgorszy możliwy scenariusz to całkowite odcięcie dostaw gazociągiem transportującym paliwo na zachód Europy. Jako że region ma niewielką alternatywę wobec rosyjskiego surowca, wówczas należy się spodziewać drastycznego wzrostu cen ogrzewania, a co za tym idzie – niepokojów społecznych.

Wyższe ceny energii podniosą dalej koszty życia, a niektórzy Europejczycy będą mieć problem, żeby ogrzać swoje mieszkania i kupić podstawowe produkty. Ponadto Stary Kontynent zmaga się z największą od lat suszą, co może zakłócić dostawy węgla, a to właśnie ten surowiec powinien zasilić ponownie odpalane elektrociepłownie węglowe, mające produkować energię i ciepło w zastępstwie gazu.

Najmocniej mogą oberwać Niemcy, ale rykoszetem dostanie cała Europa

W epicentrum całego zamieszania znajdują się Niemcy, ponieważ to właśnie na ich terenie Nord Stream jest przyłączony do europejskiej sieci gazowej, za pomocą której rosyjski gaz płynie do Francji czy do Włoch. A także (rewersem) do Polski, bo Rosja odcięła całkowicie dostawy do naszego kraju.



Niemcy to największa europejska gospodarka, dlatego jej problemy dotkną cały kontynent. Niemieckie fabryki są głęboko uzależnione od rosyjskich surowców. W tym momencie niemieckie magazyny są zapełnione w 85 procentach, lecz Niemcy muszą ograniczyć zużycie gazu o co najmniej 20 procent, żeby przejść "suchą stopą" przez sezon grzewczy. I taki mają zresztą zamiar...

Jeśli jednak Niemcy zapełnią magazyny nawet w 95 procentach, a Rosja utnie dostawy całkowicie, to surowca starczy im na mniej niż trzy miesiące - wziąwszy pod uwagę zapotrzebowanie ciepłownictwa, przemysłu i energetyki.