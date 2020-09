Gdańsk: podpisano list intencyjny ws. wspierania branży offshore

List intencyjny ws. powołania platformy współpracy na rzecz wspierania rozwoju sektora offshore w Pomorskiem podpisano w piątek w Gdańsku. Deklarację parafowali przedstawiciele samorządów, instytucje badawcze, naukowe, wsparcia biznesu i branży związanej z OZE.

List intencyjny podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

"Dokument ma na celu zaplanowanie rozwoju łańcucha dostaw całego sektora, dzięki czemu region ma szansę stać się liderem w tej branży w Europie. Już za pięć lat Pomorze będzie zasilać energia wyprodukowana przez pierwsze polskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim" - poinformowała Anna Bochyńska z działu promocji Agencji Rozwoju Pomorza.

Głównym założeniem podpisanego w piątek listu intencyjnego jest powołanie Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Będzie to inicjatywa skupiająca kluczowe podmioty dla wspierania rozwoju sektora offshore w regionie, takie jak: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Miasta Gdynia oraz Rumia, gmina Kosakowo, pomorskie uczelnie wyższe, w tym Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Morski, instytucje wsparcia biznesu, zatrudnienia oraz branży offshore, instytuty badawcze, Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz wiele innych podmiotów, w tym także Agencja Rozwoju Pomorza - koordynator inicjatywy Invest in Pomerania, a także inicjator stworzenia regionalnego kompleksowego programu wsparcia dla sektora odnawialnych źródeł energii.

"Zgodnie z zapisami strategii +Polityka energetyczna Polski do 2040 r.+ jesteśmy w trakcie zielonej transformacji i w docelowym roku 2040 ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną i strategiczną rolę mają tutaj odegrać uruchomienie elektrowni jądrowej i system elektroenergetycznej morskiej energetyki wiatrowej. Pomorze, nie tylko z racji swojej lokalizacji, jest do niej przygotowane" - wyjaśniła Bochyńska.

Opublikowany właśnie raport "Focus on offshore wind energy in Poland and Pomerania 2020", autorstwa zespołu Invest in Pomerania, wskazuje, że silną stroną województwa pomorskiego w tym zakresie są doświadczone firmy obsługujące zamówienia dla zewnętrznych inwestorów przemysłu offshore - zarówno statki jak i instalacje, centra projektowe realizujące innowacyjne projekty, silne ośrodki naukowo-badawcze oraz obecnie ponad siedem tysięcy studentów kierunków bezpośrednio związanych z sektorem.

"Zarówno raport jak i sama deklaracja potwierdzają znaczenie sektora offshore dla przyszłości regionu. Wskazują wyraźnie, iż jest to jedna z tych Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, która będzie kształtować gospodarkę i wizerunek regionu przez lata" - ocenił w komunikacie prasowym, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza Piotr Ciechowicz.

Podpisana w piątek deklaracja obejmuje m.in. wsparcie pomorskich przedsiębiorców oraz zewnętrznych podmiotów gospodarczych pragnących realizować inwestycje związane z sektorem morskiej energii wiatrowej, rozwijanie kontaktów gospodarczych, przygotowanie kadr, rozwój i wykorzystanie regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego oraz prowadzenie działań informacyjnych wraz ze wspieraniem budowania świadomości społecznej. W najbliższym czasie planowane jest powołanie akceleratora dla branży morskich farm wiatrowych i budowa Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej w Rumi.