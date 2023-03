Gdańsk: WFOŚiGW: GUMed otrzymał dofinansowanie na fotowoltaikę

Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał od WFOŚiGW w Gdańsku 1 mln zł dotacji i 1 mln zł pożyczki na montaż instalacji fotowoltaicznych o wartości 2,4 mln zł - poinformował w piątek fundusz. Jak dodano, to czwarta uczelnia, która wzięła udział w naborze "Brodziec – adaptacja do zmian klimatu".

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"+Brodziec - adaptacja do zmian klimatu+ to pilotażowe działanie WFOŚiGW w Gdańsku. Uczestniczyć w nim mogą publiczne uczelnie wyższe województwa pomorskiego. Celem naboru jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepła, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, lepsza efektywność wykorzystania wody" - przekazała Julita Sielecka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt całego projektu to 2,4 mln zł. WFOŚiGW w Gdańsku udzielił uczelni 1 mln zł dotacji oraz 1 mln zł pożyczki - podano.

Jak poinformowała Sielecka, władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego realizację inwestycji podzieliły na dwa etapy. "W pierwszym zamontują instalacje fotowoltaiczne do 49 kW, w drugim - powyżej 49 kW. Łączna moc odnawialnych źródeł energii wyniesie 449 kW. Prace przeprowadzone zostaną na dachach domów studenckich, budynkach dziekanatów oraz obiekcie dydaktycznym Collegium Biomedicum. Roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 380 MWh. Wykorzystywana będzie na potrzeby własne uczelni" - wyjaśniła.

Cytowany w informacji prasowej rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała podkreślił, że uczelnia jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim, który promuje i propaguje rozwiązania ekonomiczne i ekologiczne.

"Sukcesywnie wprowadzamy szereg rozwiązań technicznych i organizacyjnych, których celem jest troska o środowisko naturalne, a inwestycja w panele fotowoltaiczne jest kolejnym krokiem na tej drodze. Nie bez znaczenia jest również aspekt prozdrowotny. Przyczyniamy się do zmniejszenia ilości energii elektrycznej koniecznej do wytworzenia w elektrowniach węglowych. Tym samym poprawiamy jakość powietrza, co ma bezpośredni wpływ na stan zdrowia mieszkańców" - zaznaczył.

"To czwarta uczelnia, która wzięła udział w naszym naborze +Brodziec - adaptacja do zmian klimatu+. Wcześniej dofinansowanie otrzymały Akademia Sztuk Pięknych, Politechnika Gdańska oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Te inwestycje bardzo nas cieszą. Zmniejsza się emisja dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery. Przynoszą realne korzyści w finansach pomorskich uczelni" - stwierdził cytowany w komunikacie prezes WFOŚiGW w Gdańsku Szymon Gajda.