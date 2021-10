Gdański zespół MMB zwycięzcą „Wielkiego Wyzwania: Energia"

Zespół MMB Team z Gdańska pod kierownictwem prof. Zbigniewa Krzemińskiego został zwycięzcą „Wielkiego Wyzwania: Energia” i wygrał 1 milion złotych nagrody za najlepszy prototyp przydomowej elektrowni wiatrowej. Nagrodę specjalną w kategorii „wzornictwo” publiczność przyznała konstruktorom z zespołu Panel Wiatrowy.

"Wielkie Wyzwanie: Energia" to zawody, w ramach których Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) poszukuje innowacji technologicznych służących rozwojowi przydomowej energetyki wiatrowej. Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Drugie miejsce zajął projekt zespołu Chinook Team z Politechniki Śląskiej.

Konkurs dla pasjonatów mikroinstalacji wiatrowych ruszył dwa lata temu jako zawody technologiczne w formule otwartej. Nad prototypami przydomowych elektrowni wiatrowych pracowały osoby fizyczne, w tym studenci, hobbyści czy "garażowi" wynalazcy. Piątkowe półfinały na PGE Narodowym wyłoniły 10 najlepszych drużyn konstruktorskich i ich prototypów, które w sobotę rywalizowały w finale na płycie głównej PGE Narodowego z udziałem publiczności.

W sobotę na płycie głównej PGE Narodowego rywalizowały drużyny konstruktorskie: Archetyp, BIGI, Chinook Team, DTD, KamilEco, MMB Team, PJWteam, POLDOM, Silesian Wind Generator, WindCraft.

Grupy te prezentowały działanie kompaktowych urządzeń do zastosowań indywidualnych, zdolnych do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną oraz jej magazynowania (wymóg fakultatywny) i oddawania w najefektywniejszy sposób. Liczyła się nie tylko wydajność. Prototypy musiały spełniać parametry określone w "Podręczniku Uczestnika", m.in. ich wymiary nie mogą być większe od sześcianu o boku 2 metrów, a waga nie powinna przekraczać 200 kilogramów. Ponadto instalacje miały się cechować estetycznym wyglądem i cichą pracą. Każdy prototyp będzie wyposażony w przycisk bezpieczeństwa. Prototypy przez 6 godzin pracowały w warunkach sztucznego wiatru. Zwycięzcę wyłoniono w oparciu o mierniki energii i osiągnięcie przez dany prototyp największej wartości energii wytworzonej i przekazanej do odbiornika energii w trakcie zawodów finałowych.

Nagroda za zwycięski prototyp, milion złotych, trafiła do zespołu MMB Team z Gdańska, pod kierownictwem prof. Zbigniewa Krzemińskiego z Politechniki Gdańskiej. Ich prototyp przydomowej elektrowni wiatrowej wytworzył w czasie rywalizacji 1479,85 Wh energii.

W skład zespołu wchodzą: Robert Dobieglewski, Sebastian Giziewski, Mateusz Karpiczenko, Bartosz Kołpacki, Krzysztof Kowalewski, Piotr Pancewicz, Jędrzej Pietryka, Mariusz Rutkowski, Janusz Szewczyk i Marcin Szostak. Na co dzień projektują oni układy elektroniczne, zajmują się też sterowaniem urządzeniami energoelektronicznymi i napędowymi. Elektrownia wiatrowa stworzona przez drużynę jest wyposażona w turbinę o wysokim współczynniku mocy. Każdy stopień przetwarzania energii jest zbudowany w sposób zapewniający dużą sprawność. Zastosowano w niej algorytmy optymalnej regulacji turbiny w stanach ustalonych z uwzględnieniem magazynowania energii. Urządzenie pracuje bez ograniczania mocy przy silnych wiatrach i wykorzystuje maksymalnie energię wiatru dla małych i dużych prędkości.

"To wiele lat ciężkiej pracy całego zespołu - testów oraz szukania optymalnego rozwiązania. Finalna wersja prototypu pojawiła się 2-3 miesiące temu. Do samego końca nie byliśmy pewni wygranej. Jesteśmy szczęśliwi, że nasza ciężka praca została doceniona. Liczymy na komercjalizację naszego wynalazku" - komentuje wygraną Janusz Szewczyk, programista zespołu MMB Team.

"Ogromne gratulacje dla zespołu MMB Team, zwycięzców pierwszego w polskiej historii +Wielkiego Wyzwania: Energia+. Dokonaliście wielkiej rzeczy. Sam finał stał na bardzo wysokim poziomie, a następnym etapem powinna być komercjalizacja tych wynalazków" - podkreślił dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR, wręczając nagrodę.

Drugie miejsce zajął projekt zespołu Chinook Team z Politechniki Śląskiej - innowacyjna turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu, która wygenerowała 927,37 Wh. Trzecie miejsce zajęła grupa WindCraft, z wynikiem 832,59 Wh.

Spośród wszystkich półfinalistów jury wytypowało również trzy projekty o największym potencjale w kategorii "wzornictwo". Nagrodę specjalną w tej kategorii, w wysokości 50 tys. zł, otrzymali autorzy urządzenia o nazwie "Panel Wiatrowy", które uzyskało największą liczbę głosów publiczności. Odbierając nagrodę, konstruktorzy mówili, że "design powstał w sposób niezamierzony - wynikał z potrzeby funkcjonalności projektu".

Dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki podkreślił, że "Wielkie Wyzwanie: Energia" zorganizowano po to, żeby pomóc ludziom i środowisku. "Poprzez nasz eksperyment technologiczny prowadzony w duchu rywalizacji sportowej chcemy, wspólnie z uczestnikami, przyczynić się do promowania wśród Polaków korzystania z odnawialnych źródeł energii, a w szczególności do wzrostu zainteresowania małogabarytowymi elektrowniami wiatrowymi. Ich zaletą jest to, że ze względu na swoje rozmiary i cichą pracę mogą się sprawdzić w rozmaitych lokalizacjach. Zależy nam także na zmotywowaniu środowiska naukowego i przemysłowego do zaangażowania własnych zasobów w celu rozwijania "zielonych" technologii. Taka synergia jest konieczna, skoro na serio myślimy o wdrażaniu założeń strategii Europejskiego Zielonego Ładu" - zaznaczył.

Zasugerował on, że podczas sobotnich sześciogodzinnych zawodów to właśnie na uczestników zawodów "powinna być skierowana uwaga inwestorów, którzy chcą rozwijać energetykę wiatrową".

Podczas inauguracji zawodów wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróciła uwagę, że finał "Wielkiego Wyzwania: Energia" jest odpowiedzią na obecne w Polsce zapotrzebowanie na małogabarytowe elektrownie wiatrowe. "Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii to niezwykle ważna, ale i kosztowna misja. Program Inteligentny Rozwój zapewnia wyjątkowe wsparcie w tym zakresie. Gratuluję NCBR determinacji w doprowadzeniu tego wyjątkowego przedsięwzięcia do finału. Kluczowe, by najlepsze pomysły były dostępne dla szerokiego grona odbiorców i skomercjalizowane. Trzymam mocno kciuki za finalistów" - powiedziała Jarosińska-Jedynak.

Organizatorzy podkreślają, że "Wielkie Wyzwanie: Energia" czerpie z doświadczeń konkursów typu Grand Challenge, zapoczątkowanych w 2004 roku przez amerykańską agencję DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency - Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności). W USA wyzwanie związane z opracowaniem systemów autonomicznych do samochodów zaowocowało rozwojem nowatorskich i wdrażanych technologii, a także zintegrowało środowisko innowatorów. Wielu uczestników amerykańskiego wyzwania założyło własne przedsiębiorstwa, inni zostali zatrudnieni przez duże koncerny. Pierwsze zawody autonomicznych pojazdów, zorganizowane w marcu 2004 r., nie zostały jednak rozstrzygnięte. Odbyły się one na pustyni. Pojazdy wystartowały z miejscowości Barstow w Kalifornii. Wyścig miał się zakończyć w osadzie Primm w stanie Nevada, ale żaden ze startujących pojazdów nie pokonał ponad 227-kiliometrowej trasy. Najlepszy zespół Red Team przejechał tylko 11,78 km.