Gdybyśmy nie wydali miliardów na wiatraki, wydalibyśmy je na węgiel

– Mówi się o ogromnych kosztach transformacji, miliardach wydawanych na inwestycje w odnawialne źródła energii, ale nikt nie pyta się, co by było, gdybyśmy nie inwestowali w nową energetykę. Czy wtedy nie byłoby kosztów? Jak najbardziej by były. Musimy pamiętać, że większość naszych elektrowni węglowych kończy swój czas życia technicznego, w ciągu najbliższych lat konieczne byłyby inwestycje w ich renowację. Tym samym tu i tu musimy wydawać miliardy. Pytanie, na co lepiej je wydać. Dla mnie odpowiedź jest jasna – mówi Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica.