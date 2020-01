GE i Polimex-Mostostal wybudują dla PGE dwa bloki na gaz za 3,7 mld zł

PGE wybrała ofertę GE i Polimex-Mostostal na budowę dwóch bloków gazowych o łącznej mocy 1400 MWe w Elektrowni Dolna Odra. Wartość oferty na budowę wynosi 3,7 mld zł netto, zawarcie kontraktu jest planowane do końca lutego 2020 r.

Jak poinformowała w piątek PGE, zarząd spółki zależnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wybrał ofertę konsorcjum w składzie General Electric Global Services GmbH - lider, Polimex Mostostal S.A. oraz General Electric International Inc., złożonej w postępowaniu "Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra".



Jak informowaliśmy w WNP.PL w październiku 2019 r., była to jedyna oferta. Czytaj więcej: Polimex Mostostal i General Electric z jedyną ofertą na bloki gazowe dla PGE w Dolnej Odrze

Wartość oferty na budowę bloków wynosi ok. 3,70 mld zł netto, a wartość powiązanej 12-letniej umowy serwisowej to ok. 1,03 mld zł netto - podała PGE.

Spółka poinformowała też, że zawarcie kontraktu na budowę bloków planowane jest do końca lutego 2020 r., a termin rozpoczęcia prac projektowych zostanie określony po zawarciu kontraktu i po opracowaniu szczegółowego harmonogramu realizacji zadania.

Zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji, PGE GiEK oczekuje, że przekazanie nowych jednostek do eksploatacji nastąpi w grudniu 2023 r.

Nowe bloki w Dolnej Odrze