Geoenergetyka – nowy kierunek studiów na Politechnice Wrocławskiej

Na Politechnice Wrocławskiej uruchomiony został nowy kierunek studiów - geoenergetyka. Studenci będą uczyć się, jak oceniać potencjał zasobowy ciepła uwięzionego w skałach czy w wodzie oraz o możliwościach wykorzystania go do produkcji energii elektrycznej i termalnej.

Służby prasowej uczelni poinformowały, że na nowy kierunek rekrutacja na Politechnice Wrocławskiej rusza w poniedziałek 16 maja.

Kierunek geoenergetyka stworzony został na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, w ścisłej współpracy z Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym.

"Przyszli inżynierowie będą bowiem uczyć się nie tylko o potencjale energetycznym wnętrza Ziemi, ale także w równym stopniu o technologiach przekształcania ciepła ukrytego w warstwach skalnych, parze wodnej czy wodzie na energię elektryczną lub cieplną" - napisano w komunikacie.

Prof. Herbert Wirth z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr, jeden z twórców programu tego kierunku, podkreślił, że studenci będą poznawać także możliwości wykorzystania infrastruktury górniczej do nowych zadań związanych z produkcją energii.

"W naszym regionie mamy wiele dawnych obiektów górniczych i takich, które niedługo przestaną spełniać swoje funkcje. To m.in. szyby czy stare otwory wiertnicze. Będziemy pokazywać młodym ludziom, jak je przekształcać na zakłady geoenergetyczne, i przygotowywać ich do tego, by sami byli w stanie takie procesy projektować" - powiedział prof. Wirth.

Zdaniem specjalistów, zainteresowanie tą dziedziną energetyki będzie rosło, bo ma ona niewielki ślad węglowy, a jako taka jest wspierana dofinansowaniami na inwestycje przez Unię Europejską. Studia będą miały formę modułową, a studenci będą zdobywać wiedzę w formule learning by doing.

"W praktyce oznacza to, że w czasie studiów będą pracować nad dwoma dużymi projektami: geologiczno-górniczym oraz geoenergetycznym. W ten sposób będą uczyć się stopniowo nowych zagadnień, zdobywając bardzo konkretne umiejętności i od razu wykorzystywać je w praktyce, pracując nad swoimi projektami" - powiedział doktorant Wojciech Kaczan, który pracował nad programem kierunku.

Jak podano, absolwenci geoenergetyki będą mogli pracować m.in. w zakładach geotermalnych, przedsiębiorstwach budowlanych, geologicznych i wiertniczych, a także w organach nadzoru technicznego, administracji państwowej i samorządowej. Specjalistów w tej dziedzinie już teraz szukają także firmy doradcze i instalacyjne oraz organizacje społeczne.