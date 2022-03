Giełda EEX zaktualizowała kalendarz aukcji CO2

Giełda EEX w związku z anulowaną 2 marca 2022 aukcją polskich uprawnień do emisji CO2 (EUA - European Union Allowance) opublikowała aktualizację kalendarza aukcji uprawnień do emisji na 2022 rok. Nowy harmonogram zawiera również aktualizację ilości EUA sprzedawanych przez Bułgarię, która zwiększy się o 5,16 mln uprawnień. Oznacza to, że całkowity wolumen uprawnień możliwy do sprzedania na aukcjach w 2022 roku wzrośnie do 608,73 mln uprawnień EUA, ale nie licząc tzw. korekty MSR więc ostatecznie zapewne będzie mniejszy - wynika z informacji podanych przez KOBiZE.

W związku z anulowaną 2 marca 2022 aukcją polskich uprawnień do emisji CO2 (EUA) niesprzedany wtedy wolumen EUA będzie rozdzielony na cztery kolejne aukcje, co oznacza, że Polska będzie sprzedawać na każdej z nich po 3 322 500 EUA zamiast 2 658 000 EUA.

Wszystkie zmiany wprowadzone przez EEX do kalendarza aukcji oznaczają, że całkowity wolumen EUA możliwy do sprzedania na aukcjach w 2022 wzrośnie do 608,73 mln EUA, w tym 75,324 mln uprawnień polskich, ale nie licząc tzw. korekty MSR.

Korekta MSR zostanie przeprowadzona na podstawie publikacji KE w maju 2022 o liczbie EUA będących w obiegu w 2021 roku; od tych danych będzie zależało ile uprawnień przesunięte do MSR za wrzesień – grudzień 2022 i tym samym o ile wtedy spadnie pula aukcyjna.

Cztery kolejne polskie aukcje z większą podażą EUA

Mechanizm MSR ogranicza podaż, w maju ważne dane o EUA