Giełda energii i gazu w Polsce ma 20 lat

Dokładnie 20 lat temu, 30 czerwca 2000 roku, odbyła się pierwsza sesja na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej prowadzonym wówczas przez Giełdę Energii. Zawarto w tym dniu transakcje o łącznym wolumenie 483 MWh.

Na przełomie 20 lat działalności operacyjnej giełdy miały miejsce wydarzenia, kluczowe zarówno z punktu widzenia samej TGE, jak i uczestników rynku. Rozwój instrumentów giełdowych i dostęp do coraz bardziej wyrafinowanych produktów wynikał z ewolucji rynków energii, jak również dynamicznych okresowych zmian, do których, zarówno TGE jak i klienci Giełdy musieli się dostosować.Można tutaj wymienić m.in.: wdrożenie rynku terminowego po zmianach na rynku energii związanych z likwidacją kontraktów długoterminowych, udostępnienie uczestnikom rynku Rejestru Świadectw Pochodzenia, Rynku Praw Majątkowych; uruchomienie Giełdowej Platformy Informacyjnej, wg. standardów europejskich platform transparentności zgdonych z wymogami ACER, oraz platformy RRM TGE służącej do raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia REMIT, czy ostatnio wdrożeniem Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF), która stanowi dopełnienie dotychczasowej oferty TGE.Rok 2020 dla TGE rozpoczął się uruchomieniem całkowicie nowej linii biznesowo-produktowej w postaci Rynku Towarów Rolno-Spożywczych, której giełda jest operatorem.