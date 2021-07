Giełda Energii otwiera się szerzej na energię z OZE. Będą zachęty i ułatwienia

Towarowa Giełda Energii (TGE) planuje wprowadzić rozwiązania, które poprawią transparentność i bezpieczeństwo transakcji między wytwórcami energii ze źródeł odnawialnych i przedsiębiorstwami, zwiększając dynamikę rynku.

Bezpośrednie relacje

- Już dzisiaj energetyka wiatrowa na lądzie stanowi około 10 proc. mocy wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym – w 2021 roku zasili go około 17 TWh energii, która będzie czysta i wolna od emisji. W roku 2021 wiatr na lądzie pozwoli także zredukować emisję CO2 o 15 milionów ton. Inwestorzy OZE są gotowi zapewnić polskiemu przemysłowi dostęp do czystej energii z wiatru na lądzie, a będąca w toku nowelizacja tzw. ustawy odległościowej daje nadzieję, że farmy wiatrowe na lądzie będą mogły dalej dynamicznie się rozwijać i produkować energię – zapowiada Irena Gajewska z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).Potrzebę odblokowania rozwoju wiatru na lądzie podkreśla również Henryk Kaliś, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, dodając, że aby polski przemysł mógł budować swoją konkurencyjność w oparciu o energię z OZE, konieczne jest umożliwienie zastosowania linii bezpośredniej między wytwórcą a zakładem przemysłowym, które jest przedmiotem będącej w toku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy OZE.- Wszyscy wiemy co się dzieje na rynku cen uprawnień do emisji CO2 i co się dzieje z cenami energii, dlatego przemysł z uwagą przygląda się rozwojowi OZE i ich wpływu na hurtowe ceny energii elektrycznej - zaznacza Henryk Kaliś.Kolejnym krokiem na rzecz poszerzenia oferty TGE dla energetyki odnawialnej będzie stworzenie zespołu roboczego, który opracuje kluczowe założenia i zasady funkcjonowania rekomendowanego modelu rynku z uwzględnieniem wymogów relacji prawnych oraz uregulowań biznesowych, przeanalizuje korzyści, koszty funkcjonowania czy ryzyka związane z jego uruchomieniem i przeprowadzi konsultacje z uczestnikami rynku Giełdy.