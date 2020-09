Giełda pozytywnie przyjęła projekt polityki energetycznej. Akcje rosną

Ministerstwo Klimatu we wtorek rano przedstawiło projekt Polityki energetycznej Polski do roku 2040. Zapowiedzi rządu pozytywnie przyjęli giełdowi inwestorzy, w efekcie czego akcje spółek energetycznych na GPW wyraźnie rosną - ok. godziny 10:00 akcje niektórych spółek drożały nawet o 5 proc.