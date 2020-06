GIG nie odpuszcza projektów związanych z badaniem i oceną jakości powietrza

W Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) projekty związane z badaniem i oceną jakości powietrza należą do najistotniejszych zadań. Wśród licznych przedsięwzięć z tego zakresu są też między innymi trzy projekty finansowane z europejskiego programu Interreg Central Europe: Awair, Moloc i Air Tritia.

Pełna nazwa projektu Air Tritia to „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich". Jego celem jest stworzenie narzędzi i systemu wsparcia poprawy jakości powietrza na dużym obszarze, mającym wspólne cechy wpływające na jego stan. Takie, jak wysokie zagęszczenie obszarów zabudowanych oraz koncentracja ciężkiego przemysłu i infrastruktury związanej z transportem.- Ważnym elementem jest opracowanie modelu emisji zanieczyszczeń z różnych źródeł, obejmujących zarówno niską emisję, wysoką emisję, jak i emisję drogową, wraz z mapą do wizualizacji przemieszczania się zanieczyszczeń - mówi profesor Małgorzata Wysocka, kierownik projektu w Głównym Instytucie Górnictwa, cytowana w magazynie Polskiej Grupy Górniczej.I wskazuje, że na tej podstawie będą mogły być wskazywane kierunki podejmowania skutecznych działań w oparciu o różne dane, w tym między innymi geograficzne czy demograficzne.Jak wskazano w magazynie PGG, uczestniczące w projekcie miasta otrzymają również konkretne sugestie zmierzające do rozwiązania dotykających je problemów związanych z jakością powietrza.Główny Instytut Górnictwa (GIG) jest instytutem badawczym, nadzorowanym przez ministra aktywów państwowych, związanym od roku 1945 z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska.Misją GIG-u jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności wdrożeniowej i usługowej dla kształtowania korzystnych relacji: człowiek-przemysł-środowisko. Podmiotowość człowieka ma w tych działaniach znaczenie priorytetowe.Działalność Instytutu obejmuje najistotniejsze aspekty górnictwa i geoinżynierii, bezpieczeństwa pracy w przemyśle, inżynierii środowiska (w szczególności ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej).Instytut prowadzi również działalność certyfikacyjną i edukacyjno-szkoleniową oraz świadczy usługi w postaci badań, ekspertyz, pomiarów i analiz dla wielu branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych.GIG utrzymuje rozległe kontakty z zagranicznymi przedsiębiorstwami i instytucjami w ramach współpracy naukowej i technicznej, wspólnych projektów badawczych oraz eksportu usług i urządzeń, realizuje projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, Programu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i wielu innych.