Gigant energetyczny będzie miał nowego prezesa

Pod koniec kwietnia 2023 r. poznamy nowego prezesa PGE GiEK, jednej z najważniejszych spółek energetycznych w Polsce, który prawdopodobnie obejmie także stery NABE, mającej skupić węglowe aktywa polskiej energetyki. Sprawa jego kompetencji budzi emocje.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna nie ma prezesa od 16 grudnia 2022 r., kiedy z tego stanowiska odwołano Andrzeja Legeżyńskiego.

To jedna z najważniejszych spółek energetycznych w Polsce, należą do niej m.in. elektrownie węglowe Bełchatów, Turów, Opole, Rybnik i Dolna Odra oraz kopalnie węgla brunatnego Bełchatów i Turów.

Wciąż trwają polityczne spory o stanowisko prezesa PGE GiEK. To ważna nominacja, bo zdecyduje o tym, kto obejmie stery Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, mającej skupić węglowe aktywa polskiej energetyki.

Rada nadzorcza spółki PGE GiEK odwołała z dniem 16 grudnia 2022 r. prezesa Andrzeja Legeżyńskiego. Obecnie obowiązki prezesa PGE GiEK pełni Sławomir Podkówka, wiceprezes ds. finansowych. 21 marca 2023 r. ogłoszono konkurs na to stanowisko. Termin składania zgłoszeń minął 31 marca 2023 r.

Nazwisko nowego prezesa PGE GiEK poznamy pod koniec kwietnia

Z informacji WNP.PL wynika, że obecnie jest 3 lub 4 kandydatów, z którymi mają być przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Ostatnie rozmowy mają się odbyć 20 kwietnia. Wkrótce po tym powinniśmy poznać nazwisko nowego prezesa PGE GiEK.

Sprawa jest poważna, ponieważ PGE GiEK to jedna z najważniejszych spółek energetycznych w Polsce. Do PGE GiEK należą m.in. elektrownie węglowe Bełchatów, Turów, Opole, Rybnik i Dolna Odra oraz kopalnie węgla brunatnego Bełchatów i Turów. To najwięksi w kraju i jedni z największych w Europie producenci energii ze źródeł konwencjonalnych.

Na spółce PGE GiEK ma opierać się struktura Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Założono, że najpierw Skarb Państwa kupi aktywa węglowe wydzielone z grup Enea, Energa i Tauron, a następnie podwyższy kapitał w spółce PGE GiEK oraz wniesie aportem akcje lub udziały Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec, Energa Elektrownia Ostrołęka, Tauron Serwis i Tauron Ekoenergia.

Potem ma zostać utworzony holding. Ta operacja ma nastąpić jeszcze w kwietniu 2023 r. I wielce prawdopodobne, że prezes PGE GiEK zostanie także prezesem NABE. A NABE będzie już prawdziwym gigantem, zatrudniającym ok. 30 tys. osób i produkującym ponad połowę energii elektrycznej w Polsce.

Gorąca giełda nazwisk. Nominacja wciąż nie jest przesądzona

Wciąż trwają polityczne spory wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości o stanowisko prezesa PGE GiEK.

- Sprawa nie jest jeszcze dogadana, wciąż trwają rozmowy - mówi WNP.PL działacz PiS, proszący o anonimowość.

Kilka dni temu Business Insider Polska podał, że bój o stanowisko prezesa PGE GiEK na razie wygrywa frakcja skupiona wokół posłanki Małgorzaty Janowskiej, która od lat ma rozdawać karty w Bełchatowie. Janowska wchodzi w skład Rady Krajowej Partii Republikańskiej, na czele której stoi Adam Bielan.

Frakcja ta ma walczyć z grupą skupioną wokół wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Zdaniem Business Insider Polska spore szanse na stanowisko prezesa PGE GiEK ma Sebastian Gola, związany wcześniej z grupą Tauron. Ostatnio był prezesem spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, do której należy blok 910 MW w Jaworznie (o sporze wokół, którego pisaliśmy wielokrotnie na WNP.PL).

Innym, pojawiającym się nazwiskiem jest Marcin Izdebski, dyrektor Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Związkowcy: kluczowe decyzje i tak będzie podejmował rząd

Bez emocji do sprawy podchodzą natomiast związkowcy z PGE GiEK.

- Dla nas nie ma znaczenia, kto będzie prezesem PGE GiEK, dla nas istotne będzie to, co ten prezes będzie robił w sprawie działalności NABE i dalszych inwestycji, a to jest wszystko uzależnione od polityki klimatycznej UE i polskiego rządu. Rozmawiałem z poprzednimi prezesami PGE GiEK i często słyszałem od nich tę samą informację, że nie mają oni zgody politycznej na jakieś działanie - mówi WNP.PL Leszek Skowronek, przewodniczący WZZ Sierpień 80 w kopalni Bełchatów.

Jak podkreśla, Polska obecnie powinna opierać energetykę na tych złożach, które posiada, czyli węglu brunatnym i kamiennym. Jego zdaniem rząd powinien "zresetować" swoją politykę klimatyczną i powrócić do złóż, które posiadamy, jak np. złoża węgla kamiennego w zagłębiu lubelskim czy do złoża węgla brunatnego Złoczew.

- Uzależnianie się teraz od importu surowców energetycznych, czy też surowców ziem rzadkich, nie jest dobrym rozwiązaniem, zawsze się może powtórzyć taka sytuacja, jaką mamy teraz z Rosją. Dlatego ta polityka musi być wyważona. Tak robią inne kraje, np. Niemcy, które wciąż opierają się na energetyce węglowej - podkreśla Leszek Skowronek.

Zwraca uwagę, że Niemcy w miksie energetycznym pokazują mało energii z węgla, ale wielkość produkcji z węgla mierzona w TWh jest dużo większa niż w Polsce.

Przypomnijmy, że NABE ma być spółką ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa, która skupi aktywa związane z wytwarzaniem energii w oparciu o spalanie paliw kopalnych.

Niedawno Wojciech Dąbrowski, prezes PGE zapewnił, że grupa od strony operacyjnej jest przygotowana do tego, żeby transakcja wydzielenia aktywów węglowych mogła zostać przeprowadzona i spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna skupiająca elektrownie węglowe grupy kapitałowej PGE mogła funkcjonować w pełni niezależnie.